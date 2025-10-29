Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo a présidé ce mardi 28 octobre 2025 à Ouagadougou la clôture du forum national sur l'Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP).

Le Burkina Faso dispose désormais d'une feuille de route pour accélérer la mise en oeuvre des réformes dans le domaine de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. En effet, après deux jours de réflexion, les participants au forum national sur l'enseignement et la formation techniques et professionnelle ont formulé des recommandations et une feuille de route devant guider les actions du gouvernement.

Au cours de la cérémonie de clôture, ce mardi 28 octobre 2025, présidée par le ministre d'Etat, Emile Zerbo, représentant le Premier ministre, a affirmé la nécessité d'adopter et vulgariser un document de référence qui servira de boussole pour une meilleure opérationnalisation des réformes en matière d'enseignement technique et professionnel.

Il s'est réjoui que les participants aient recommandé l'organisation d'une campagne de communication de masse sur l'enseignement technique pour sa meilleure appropriation par la population. Un engagement fort de l'Etat pour le financement du secteur afin de garantir la mise en oeuvre des politiques et reformes a été jugé nécessaire par les participants au forum.

En outre, ils souhaitent une synergie d'actions et la mutualisation de ressources humaines et matérielles au sein de la confédération des Etats du Sahel (AES). Une harmonisation des diplômes et certificats de l'enseignement technique et professionnel dans l'espace AES doit être envisagé selon les participants à la rencontre.

Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a traduit ses félicitations aux participants pour la qualité des travaux qui ont abouti à des résultats probants pour la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement technique et professionnelle.

Il a rappelé qu'à l'horizon 2050, la vision des autorités est de parvenir à 60% dans l'enseignement technique et 40% dans l'enseignement général. Le ministre Savadogo a réaffirmé sa disponible à rester à l'écoute des acteurs pour réussir cette mission conformément à la vision du chef de l'Etat.

« Nous ne pourrons rien faire sans une solidarité. Je ne pourrai rien réussir sans votre accompagnement », a-t-il insisté. Pour lui, il est plus que nécessaire de compter sur le génie créateur des acteurs pour inventer un enseignement professionnel et technique en phase avec les exigences de souveraineté du pays et l'ambition de développement endogène.

Il a rassuré que les recommandations issues de ce forum tracent la voie à suivre. Le ministre d'Etat, Emile Zerbo, a traduit la reconnaissance des autorités du Burkina aux participants et notamment aux délégations venues du Mali et du Congo.

Il a estimé qu'il est temps de passer à la phase des actions. Car, a-t-il reconnu, la feuille de route élaborée par les acteurs permettra d'accélérer la vision du président du Faso en matière d'enseignement technique et professionnel. Le forum national sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle s'est tenue autour du thème « Mise en oeuvre des réformes pour un système d'enseignement et de formation technique et professionnelle au service du développement endogène du Burkina ».