Le Directeur général des Douanes, l'inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, mardi 28 octobre 2025, à Ouagadougou. L'application du Règlement 14 dans l'espace UEMOA et le renforcement de la collaboration entre les administrations douanière et policière étaient au centre de leurs échanges.

Le Directeur général des Douanes, l'inspecteur divisionnaire Yves Kafando, s'est inscrit dans une dynamique de renforcement des partenariats avec les institutions publiques et privées contribuant à la réussite des missions assignées à l'administration douanière. Son objectif, à travers cette orientation, est de contribuer à bâtir des synergies institutionnelles au service de l'efficacité opérationnelle sur le terrain.

Dans cette option, M. Kafando a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, mardi 28 octobre 2025, à Ouagadougou. Deux sujets étaient au menu de cette audience.

Il s'agit d'abord de l'application stricto-sensu du Règlement 14 sur le poids des véhicules lourds et qui impose l'harmonisation des normes de gabarit et de poids dans l'espace UEMOA. Selon Dr Yves Kafando, l'opérationnalisation de cette directive communautaire, grâce à l'implication du département en charge de la sécurité, permet une amélioration dans la collecte des recettes douanières.

« Depuis la mise en oeuvre de cette mesure, nous avons au niveau de la douane une meilleure appréciation sur les marchandises importées ; cela nous permet d'imposer l'impôt juste.

Galvaniser les hommes sur le terrain

Nous sommes donc venus témoigner notre soutien dans l'application de cette mesure, qui du reste permet à l'administration des Douanes d'en tirer des dividendes », a-t-il confié. A la question de savoir si l'application du Règlement 14 n'a pas engendré des difficultés au niveau de la douane, le DG Kafando a indiqué qu'il n'en est rien, en dehors de l'affluence massive des camions au début de la mesure, qui du reste a été vite circonscrite.

« Aujourd'hui, cette préoccupation est résolue. Nous n'enregistrons donc plus de difficultés. Actuellement, il n'y a que des dividendes qui sont profitables à l'administration douanière », a-t-il laissé entendre. Pour ce qui est du second sujet, qui était au menu de cette audience, il a été question de la coopération entre la douane et la police, de voir comment renforcer cette collaboration entre les deux administrations.

« C'est une collaboration qui existe, fonctionne bien, elle est au beau fixe. Notre présence ce matin vise également à booster cette collaboration, à galvaniser les différents agents qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent comprendre que nos différentes entités, institutions collaborent étroitement, communiquent entre elles », a confié le patron de la Douane burkinabè.

Pour lui, la prise de conscience de cette réalité de partenariat au sommet constitue un élément qui devrait davantage galvaniser les agents de la douane et de la police sur le terrain. L'initiative de cette démarche entreprise par le directeur général des Douanes a été bien appréciée par le ministre Sana, qui a marqué sa disponibilité à être aux côtés de l'administration douanière dans la réalisation de ses objectifs.

« Le ministre chargé de la Sécurité a apprécié cette visite, il nous a prodigué des conseils et nous a témoigné son entière disponibilité à nous accompagner dans cette mission qu'il nous a confiée », a confié l'inspecteur divisionnaire.