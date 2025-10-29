Burkina Faso: Digitalisation des produits de la CNSS - L'application « eCNSS Burkina » lancée

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a lancé officiellement son application mobile dénommée « eCNSS Burkina », mardi 28 octobre 2025, à Ouagadougou. Ce nouvel outil vise à dématérialiser les services de la CNSS.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) veut faciliter l'accès de ses services aux assurés et à ses partenaires. Dans cette optique, l'institution a conçu une application mobile dénommée « eCNSS Burkina ». L'outil a été lancé officiellement, mardi 28 octobre 2025, dans la capitale, par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré.

Le directeur du système informatique de la CNSS, Léopold Toé, a expliqué que « eCNSS Burkina » est une extension de la plateforme web de la structure. De son avis, le nouvel outil offre plusieurs services aux assurés de la CNSS, ainsi qu'à ses partenaires. M. Toé a précisé que l'outil est fonctionnel et peut être téléchargé sur Play store. Le DG de la CNSS, Dr Herman Yacouba Nacambo, a confié que l'application a été conçue pour rapprocher les services de la caisse de ses partenaires sociaux où qu'ils soient.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle permet aux assurés et aux employeurs de rester en contact permanent avec la CNSS. Ainsi, les assurés pourront, a-t-il poursuivi, consulter leurs comptes individuels, déposer des dossiers de maintien de droit, demander des avancements sur prestations, simuler le calcul de la pension ou consulter ses paiements... Quant aux employeurs, ils peuvent suivre la carrière de leurs employés, payer des cotisations par ordre de virements bancaires ou mobile money ou demander la présence des travailleurs.

Le DG de la CNSS a, en outre, soutenu que l'application permettra à la CNSS entre autres de consulter toutes les situations des employeurs et des travailleurs et de prendre la position GPS de l'employeur en vue des contrôles. Le nouvel outil a été salué par le ministre chargé du Travail, Mathias Traoré. Pour lui, la mise en service de « eCNSS Burkina » entre en droite ligne de la politique tracée par le gouvernement.

S'approprier l'outil

Le ministre s'est donc réjoui que l'outil offre de nombreux avantages, notamment, une commodité accrue pour les assurés, une transparence et une plus grande efficacité dans la prestation des services.

Mathias Traoré a aussi fait savoir que l'introduction de cette application représente une avancée significative dans les efforts collectifs pour moderniser les services publics et améliorer l'écosystème de la sécurité sociale au Burkina Faso. A cet effet, il a salué la collaboration du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques dans la mise en oeuvre de « eCNSS Burkina ».

M. Traoré a encouragé la CNSS et les autres organismes de prévoyance sociale à poursuivre les efforts de modernisation, pour non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi offrir des services plus accessibles et plus conviviaux aux assurés.

Il a aussi invité la Caisse nationale de sécurité sociale à travailler à faire connaitre cette application mobile aux travailleurs de la diaspora qui, le plus souvent, souhaitent adhérer à l'assurance volontaire, mais hésitent encore parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'interagir directement avec les services de la CNSS. Le ministre a, par ailleurs, encouragé tous les citoyens, employeurs et assurés à adopter l'application mobile « eCNSS Burkina » et à explorer les nombreux avantages qu'elle offre.