Alertée par des habitants inquiets, la Brigade territoriale de gendarmerie de Guiaro a mis fin à un réseau local de production et de vente de chanvre indien dans plusieurs villages du département. Trois (03) personnes ont été interpellées et les champs détruits.

La consommation de chanvre indien prenait insidieusement racine dans la commune de Guiaro, au Sud du pays. Depuis quelque temps, des habitants signalaient la présence de fumeurs et même de cultures de cette plante dans des zones reculées. Face à la multiplication des alertes, la brigade territoriale de Guiaro a décidé d'agir.

Sur la base d'informations jugées crédibles, une équipe d'enquêteurs a mené des investigations dans le village de Boli, dans le département de Guiaro. Ces recherches ont permis, le 8 octobre 2025 à 21h26, d'interpeller le sieur O., cultivateur, pour production, vente et consommation de chanvre indien.

Les investigations ont ensuite permis de remonter la filière. Le 11 octobre, un second individu, le sieur I., a été arrêté pour vente et consommation. Le 12 octobre 2025, le sieur Z., résidant à Koumbili, a lui aussi été interpellé pour importation, culture, vente et

consommation de la même substance. Tous ont reconnu les faits, expliquant qu'ils cultivaient et revendaient le chanvre pour la consommation locale. Conformément aux instructions du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Pô, les champs identifiés ont aussitôt été détruits.

Les faits reprochés sont prévus et punis par l'article 382-1 du Code pénal. Les gendarmes poursuivent leurs investigations pour identifier d'éventuels complices et mieux cerner l'ampleur du phénomène. C'est l'occasion d'interpeller la population sur la nécessité de protéger la jeunesse de cette pratique qui gagne du terrain dans certaines zones rurales. La Gendarmerie nationale invite enfin les citoyens à redoubler de vigilance et à continuer de signaler tout comportement suspect aux numéros verts suivants :

✓1010 : Centre national de veille et d'alerte

✓16 ou 80 00 11 45 :

Gendarmerie nationale

✓17 : Police nationale