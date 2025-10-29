Tunisie: Travaux d'extension - Modification du trafic sur l'entrée sud de Tunis

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé, dans un communiqué publié mardi soir, qu'un détournement partiel de la circulation sera mis en place au niveau du pont de La Cagna à partir du jeudi 30 octobre 2025. Cette mesure intervient dans le cadre de la poursuite des travaux du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale (lot n°2).

Selon le ministère, les automobilistes en provenance de l'hôpital des grands brûlés et se dirigeant vers le centre de Tunis, l'aéroport ou Bizerte devront rester sur la voie la plus à droite avant d'arriver au pont de La Cagna et emprunter la nouvelle route aménagée à cet effet.

La circulation restera inchangée pour les usagers se rendant vers El Wardia et Bab Alioua via le pont de La Cagna.

Le ministère a appelé les conducteurs à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation directionnelle, rappelant aux chauffeurs de poids lourds l'obligation de se conformer à l'interdiction de circulation dans la capitale pendant les heures de pointe du matin et du soir.