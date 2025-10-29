Tunisie: Le pays active le plan de prévention contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le comité technique de prévention contre la grippe saisonnière et les infections respiratoires aiguës a passé en revue la situation épidémiologique en Tunisie et à l'échelle mondiale, notamment en ce qui concerne la grippe saisonnière, la grippe importée et la grippe aviaire.

Les membres de la commission ont convenu de renforcer les dispositifs de surveillance et d'alerte précoce au niveau des hôpitaux et des laboratoires, tout en élargissant les campagnes de vaccination, en particulier au profit des groupes les plus vulnérables.

Réunie sous la présidence du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, le comité a également recommandé la formation du personnel médical et paramédical au diagnostic rapide et à la réponse sur le terrain.

Selon un communiqué publié, mardi, par le ministère de la Santé,le comité a souligné l'importance des actions de sensibilisation axées sur la prévention, notamment le lavage régulier des mains, le port du masque en cas de symptômes et l'évitement des espaces surpeuplés.

