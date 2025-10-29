Madagascar: Parlement - La session ordinaire au point mort

29 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Une semaine après l'ouverture de la deuxième session ordinaire, le Parlement peine toujours à démarrer ses travaux. Aucun ordre du jour n'a été officiellement fixé, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, en raison de difficultés persistantes dans la constitution des bureaux permanents des deux Chambres.

À l'Assemblée nationale, seul le président récemment élu a été validé par les députés. Les postes de vice-présidents, de questeurs et de rapporteur général restent vacants, faute d'élections. L'absence du président Siteny Randrianasoloniaiko, actuellement en mission à l'île Maurice, est avancée comme l'une des raisons principales de ce retard. Cette situation bloque l'adoption d'un ordre du jour, qui doit d'abord être établi par la conférence des présidents constituée par le bureau permanent avant d'être soumis au vote en séance plénière.

Au Sénat, la présidence est toujours assurée à titre intérimaire par le sénateur Jean-André Ndremanjary, suite à la destitution du président précédent. Une nouvelle élection et une modification de la composition du bureau permanent sont attendues, alors que les sénateurs actuels approchent de la fin de leur mandat en janvier 2026. Cette ultime session ordinaire se trouve donc fragilisée par ces retards, mettant en lumière les difficultés structurelles et organisationnelles du Parlement dans la conduite de ses travaux législatifs.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.