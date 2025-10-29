Madagascar: Anjomakely Bongatsara - Quarante-deux cas d'intoxication alimentaire enregistrés

Une vague d'intoxication alimentaire a semé la panique, hier après-midi, dans la commune rurale de Bongatsara. Quarante-deux personnes, adultes et enfants confondus, ont été victimes d'un malaise après avoir consommé de la nourriture dans une gargote du quartier, selon le maire Marie Richard Andriambololona Rabenandrasana.

« Ils ont mangé des sandwichs et du 'composé' vendus sur place », a précisé le maire, joint au téléphone hier soir. Six d'entre elles se sont rendues au Centre de santé de base (CSB) d'Anjomakely pour des vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales. « Les cas reçus ici sont légers et sans gravité », rassure le médecin-chef du CSB. D'autres patients, dans un état plus préoccupant, ont été transférés vers des établissements hospitaliers, selon une autre source.

Vers 20 heures, le maire de Bongatsara indiquait déjà être en route vers Andoharanofotsy, accompagnant des malades évacués vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). « Nous les emmenons là-bas pour plus de sécurité », a-t-il déclaré. Selon les informations recueillies, la majorité des personnes intoxiquées montraient déjà des signes de rétablissement dans la soirée. Aucun décès n'a été signalé au moment de la rédaction de cet article.

À titre de précaution, la commune rurale de Bongatsara a décidé de suspendre toutes les activités de vente de nourriture pendant deux jours. Cette mesure, publiée sur la page Facebook officielle de la commune, vise à éviter tout nouvel incident en attendant les résultats des analyses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire a précisé qu'une réunion du conseil municipal devait se tenir ce mardi pour décider de la suite des mesures à prendre, notamment concernant les gargotiers impliqués. « Les enquêtes en cours permettront d'identifier la véritable cause de cette intoxication alimentaire collective », a indiqué une source auprès de la gendarmerie.