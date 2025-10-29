Sénégal: Deux journalistes interpellés dans leur rédaction après avoir traité l'affaire Madiambal Diagne

Au Sénégal, la presse est ébullition depuis ce mercredi 29 octobre. En cause, les interpellations de deux journalistes dans les locaux de leur rédaction, Maïmouna Ndour Faye de 7TV et Babacar Fall de RFM. Notre confrère et notre consoeur ont été emmenés par les forces de l'ordre après avoir traité l'affaire Madiambal Diagne, l'homme d'affaires sénégalais poursuivi par la justice sénégalaise et actuellement sous contrôle judiciaire en France.

Plusieurs radios et télévisions sénégalaises sont en boucle, voire en édition spéciale, à la fois pour débattre des motifs de l'arrestation des deux journalistes, mais surtout pour décrypter le film de leur interpellation.

Dans le cas de Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de 7TV, c'était mardi 28 octobre dans la soirée dans les locaux de la télévision. La chaîne venait tout juste de diffuser un reportage, dans lequel apparaissait l'homme d'affaires Madiambal Diagne, patron de presse très critique du pouvoir de Dakar et poursuivi dans une affaire d'escroquerie par la justice sénégalaise, qui le considère en fuite. Les forces de l'ordre ont débarqué à 7TV puis embarqué la directrice « MNF », comme on la surnomme.

Et ce mercredi matin, c'était Babacar Fall, journaliste à RFM et correspondant des sports pour RFI à Dakar. Il venait tout juste d'achever une interview par téléphone avec Madiambal Diagne quand la police est intervenue à la radio pour arrêter notre confrère, selon la page Facebook de RFM.

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal « condamne avec la plus grande fermeté l'interpellation de Maïmouna Ndour Faye » et dénonce « une intrusion musclée » des forces de l'ordre. Le syndicat SYNPICS, pour sa part, « exprime sa vive préoccupation dans des circonstances qui interpellent la conscience démocratique. »