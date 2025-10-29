Nigeria: Le Prix Nobel de littérature Wole Soyinka voit son visa américain annulé

Le prix Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka a révélé que son visa pour les États-Unis avait été annulé, probablement en raison de ses critiques récurrentes contre Donald Trump et son administration.

En 2016, Wole Soyinka avait détruit sa Carte verte de résident aux États-Unis, pour protester contre la première élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Presque dix ans plus tard, l'écrivain nigérian est toujours aussi critique vis-à-vis du président américain et il estime que c'est pour cette raison que son dernier visa « non immigrant » a été annulé.

Dans une lettre datée du 23 octobre, le consulat des États-Unis à Lagos a informé à Wole Soyinka que son visa pour affaires ou tourismes n'était plus valable pour entrer sur le territoire américain. « Je suis clairement banni des États-Unis », a estimé le prix Nobel, qui a donné des cours dans plusieurs prestigieuses universités américaines.

Les conditions d'obtention d'un visa se sont énormément durcies ces derniers mois pour tous les Nigérians. Mi-septembre, Wole Soyinka avait déjà refusé de répondre à une convocation des services consulaires américains, qui souhaitaient réévaluer sa demande de visa.

L'écrivain avait alors comparé publiquement Donald Trump au général ougandais Idi Amin Dada. Il a récidivé mardi 28 octobre en déclarant qu'il pensait « faire un compliment » au président américain. « Il se comporte comme un dictateur, il devrait en être fier ! », a lancé Wole Soyinka.