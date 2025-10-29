En séjour à Brazzaville, la vice-présidente principale de la Banque africaine de développement (BAD), Marie-Laure Akin-Olugbade, a effectué, le 28 octobre, une descente sur le site de construction du date center national. Sa visite consistait à s'imprégner du niveau d'exécution des travaux.

Marie-Laure Akin-Olugbade était accompagnée des ministres des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, et de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Gatsé. Au terme de la visite, elle a salué l'avancement des travaux de l'infrastructure cofinancée par son institution et le gouvernement congolais.

« Nous avons eu l'occasion de visiter cet édifice qui abrite le data center. Je salue la vision des autorités congolaises. Ce sont les infrastructures d'avenir. Elles permettent aux pays africains d'avoir la souveraineté grâce à la protection des données », a-t-elle indiqué.

La vice-présidente principale s'est réjouie, par la suite, de l'effectivité de l'accompagnement de la BAD dans la réalisation de ce projet puisque ce data center sera également utile pour les pays de la sous-région. Satisfaite de sa contribution de plusieurs millions d'euros, la BAD souhaite l'inauguration imminente de ce site.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Léon Juste Ibombo a expliqué, pour sa part, l'importance de cette infrastructure qui servira à la protection des données publiques et privées. Il espère qu'après cette visite, la BAD pourra financer la dernière étape des travaux. Pour lui, cette infrastructure va renforcer la souveraineté numérique du Congo et de la sous-région en permettant l'hébergement sécurisé des données de l'Etat et des entreprises.

Selon les quelques agents présents sur le site, les travaux sont à l'arrêt puisque la société chinoise responsable de la construction est toujours en attente de la dernière tranche de financement devant garantir la fin des travaux. Ceux-ci sont déjà exécutés à hauteur de 90%.

Erigé sur l'ancien site de l'UAPT situé en face du camp La Milice, dans le deuxième arrondissement Bacongo, le data center national est une infrastructure déterminante. C'est un immeuble moderne de trois niveaux avec un sous-sol. Le bâtiment servira de siège technique et permettra au Congo de stocker, d'héberger et de traiter toutes ses données numériques et applications développées sur place. L'objectif du projet est de garantir la souveraineté, la sécurité numérique et électronique du Congo ainsi que de la sous-région. L'immeuble comprend des salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence ainsi qu'un local technique devant abriter les équipements d'énergie et de climatisation.