Congo-Brazzaville: Stratégie de développement durable - Le processus d'actualisation du document lancé

Le processus d'actualisation de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) de la République du Congo a été lancé, le 28 novembre à Brazzaville, par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, en présence de la représentante résidente Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), Adama Dian Barry.

La SNDD est une feuille de route nationale mise en place pour améliorer la gouvernance dans le domaine du développement durable. Elle crée le cadre de planification à long terme, en vue de bien orienter les politiques, les programmes et actions économiquement viables, responsables socialement équitables et écologiquement durables.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations unies sur les objectifs de développement durable et de l'agenda 20265 de l'Union africaine.

« Nous sommes ici pour lancer le processus de mise à jour de la Stratégie nationale du développement durable, document qui vaut notre politique de développement durable. Depuis son adoption en 2015, cette stratégie a servi de cadre stratégique pour intégrer les objectifs de développement durable dans nos politiques publiques. Elle a structuré nos efforts pour lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement, promouvoir l'éducation, la santé, l'égalité des genres et renforcer la résilience face aux changements climatiques », a souligné la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Face aux défis mondiaux en la matière, la ministre estime qu'il est impérieux d'actualiser ce document afin de l'adapter aux réalités du moment, de l'arrimer aux engagements internationaux et aux ambitions du Congo. Cette actualisation, a-t-elle poursuivi, s'inscrit dans une dynamique cohérente visant à contribuer, au niveau national, son actualisation en version CDN 3.0, qui reflète l'engagement du Congo dans la lutte contre les changements climatiques, en matière de réduction des émissions, d'adaptation et de financement climatique.

Pour la représentante résidente du Pnud, cette stratégie nationale poursuit quelques objectifs bien précis. « La Stratégie nationale de développement durable poursuit cinq principaux objectifs. Il s'agit de l'intégration du développement durable dans toutes les politiques publiques ; la réduction de la pauvreté et des inégalités ; la promotion d'une économie verte et résiliente face aux changements climatiques. Elle porte aussi sur le renforcement de la gouvernance participative et la transparence dans la gestion publique ainsi que la mise en cohérence des politiques nationales avec les engagements internationaux », a souligné Adama Dian Barry.

L'atelier de lancement du processus d'actualisation de la SNDD a eu lieu en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers.