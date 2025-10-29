Zimbabwe: L'Union africaine appelle à la levée des sanctions occidentales

À la faveur de la Journée de lutte contre les sanctions de la Communauté de développement de l'Afrique australe, le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a plaidé pour la levée immédiate des sanctions occidentales qui pénalisent le développement du Zimbabwe depuis plus de deux décennies.

En solidarité avec le Zimbabwe, l'UA a intensifié son plaidoyer pour une levée immédiate et inconditionnelle des sanctions imposées par certains pays occidentaux depuis les années 2000. Dans un communiqué publié le 27 octobre, Mahmoud Ali Youssouf a clairement exprimé ses préoccupations concernant les répercussions des sanctions occidentales sur l'économie du pays et sur la stabilité de la région.

Rappelant que ces sanctions ont été imposées à la suite de diverses préoccupations politiques, Mahmoud Ali Youssouf a souligné que les conséquences économiques sont de plus en plus alarmantes. Selon lui, ces restrictions limitent considérablement l'accès du Zimbabwe au financement international et aux investissements étrangers, entravant ainsi le progrès économique des citoyens et la reconstruction des infrastructures vitales. « Les sanctions non seulement heurtent l'économie du Zimbabwe, mais elles ont également un effet d'entraînement sur les pays voisins, exacerbant les défis économiques régionaux », a-t-il déclaré.

Le président de la Commission de l'UA a ajouté que plusieurs secteurs, notamment l'agriculture qui représente une part importante de l'économie zimbabwéenne, souffrent gravement de ce manque d'investissement. Il a également appelé à une solidarité accrue entre les nations africaines pour soutenir le Zimbabwe dans cette lutte. « Il est impératif que nous nous unissions pour défendre notre intégrité et notre souveraineté collectives face à des mesures qui ne profitent ni au peuple zimbabwéen ni à notre région dans son ensemble », a-t-il insisté.

La position de l'UA est en accord avec celle de nombreux pays africains qui considèrent les sanctions comme un obstacle majeur au développement durable du Zimbabwe. Cette initiative vise à susciter un dialogue constructif avec les nations occidentales dans le but de trouver des solutions bénéfiques pour toutes les parties concernées.

Cette déclaration de l'UA marque une étape significative dans la quête de soutien pour le Zimbabwe, alors que les impacts des sanctions économiques sur la population civile sont de plus en plus contestés.