Zimbabwe: L'Union africaine appelle à la levée des sanctions occidentales

AfDB
38e Sommet de l’Union africaine
29 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

À la faveur de la Journée de lutte contre les sanctions de la Communauté de développement de l'Afrique australe, le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a plaidé pour la levée immédiate des sanctions occidentales qui pénalisent le développement du Zimbabwe depuis plus de deux décennies.

En solidarité avec le Zimbabwe, l'UA a intensifié son plaidoyer pour une levée immédiate et inconditionnelle des sanctions imposées par certains pays occidentaux depuis les années 2000. Dans un communiqué publié le 27 octobre, Mahmoud Ali Youssouf a clairement exprimé ses préoccupations concernant les répercussions des sanctions occidentales sur l'économie du pays et sur la stabilité de la région.

Rappelant que ces sanctions ont été imposées à la suite de diverses préoccupations politiques, Mahmoud Ali Youssouf a souligné que les conséquences économiques sont de plus en plus alarmantes. Selon lui, ces restrictions limitent considérablement l'accès du Zimbabwe au financement international et aux investissements étrangers, entravant ainsi le progrès économique des citoyens et la reconstruction des infrastructures vitales. « Les sanctions non seulement heurtent l'économie du Zimbabwe, mais elles ont également un effet d'entraînement sur les pays voisins, exacerbant les défis économiques régionaux », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la Commission de l'UA a ajouté que plusieurs secteurs, notamment l'agriculture qui représente une part importante de l'économie zimbabwéenne, souffrent gravement de ce manque d'investissement. Il a également appelé à une solidarité accrue entre les nations africaines pour soutenir le Zimbabwe dans cette lutte. « Il est impératif que nous nous unissions pour défendre notre intégrité et notre souveraineté collectives face à des mesures qui ne profitent ni au peuple zimbabwéen ni à notre région dans son ensemble », a-t-il insisté.

La position de l'UA est en accord avec celle de nombreux pays africains qui considèrent les sanctions comme un obstacle majeur au développement durable du Zimbabwe. Cette initiative vise à susciter un dialogue constructif avec les nations occidentales dans le but de trouver des solutions bénéfiques pour toutes les parties concernées.

Cette déclaration de l'UA marque une étape significative dans la quête de soutien pour le Zimbabwe, alors que les impacts des sanctions économiques sur la population civile sont de plus en plus contestés.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.