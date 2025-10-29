Congo-Kinshasa: Appel à la suspension de la grève des agents administratifs de l'Assemblée nationale

29 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, et le Vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, ont appelé ce mercredi 29 octobre, les agents et cadres administratifs à suspendre leur grève et à reprendre le travail après plusieurs semaines.

Lors d'une rencontre avec les représentants des grévistes, il a été convenu de créer une commission tripartite composée du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'une délégation syndicale du personnel administratif. Cette commission aura pour mission de résoudre définitivement les revendications des agents, notamment sur l'amélioration de leurs salaires et le paiement de certaines primes.

Jean-Claude Tshilumbayi a souligné que la grève est née de malentendus liés à ces revendications salariales, proposition déjà discutée avec le gouvernement. Il a encouragé une collaboration calme et constructive afin de permettre à l'Assemblée nationale de mener à bien sa session budgétaire et d'adopter le budget 2026, vital pour l'action gouvernementale.

Le Vice-Premier Ministre Jean-Pierre Lihau a également salué le dialogue ouvert et la suspension de la grève, misant sur la commission pour aboutir à une solution durable.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.