Congo-Kinshasa: Appel à la suspension de la grève des agents administratifs de l'Assemblée nationale

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, et le Vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, ont appelé ce mercredi 29 octobre, les agents et cadres administratifs à suspendre leur grève et à reprendre le travail après plusieurs semaines.

Lors d'une rencontre avec les représentants des grévistes, il a été convenu de créer une commission tripartite composée du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'une délégation syndicale du personnel administratif. Cette commission aura pour mission de résoudre définitivement les revendications des agents, notamment sur l'amélioration de leurs salaires et le paiement de certaines primes.

Jean-Claude Tshilumbayi a souligné que la grève est née de malentendus liés à ces revendications salariales, proposition déjà discutée avec le gouvernement. Il a encouragé une collaboration calme et constructive afin de permettre à l'Assemblée nationale de mener à bien sa session budgétaire et d'adopter le budget 2026, vital pour l'action gouvernementale.

Le Vice-Premier Ministre Jean-Pierre Lihau a également salué le dialogue ouvert et la suspension de la grève, misant sur la commission pour aboutir à une solution durable.