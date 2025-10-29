Congo-Kinshasa: Le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa visé de nouveau par une motion de défiance

29 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, est visé par une motion de défiance déposée le 28 octobre 2025 à l'Assemblée provinciale par sept députés, dont l'initiateur est le député Christian Ngandu Katumbayi. Les pétitionnaires l'accusent de gestion opaque, notamment dans l'utilisation d'une subvention de trois millions de dollars allouée par le gouvernement central pour des projets à impacts visibles dans la province.

La motion demande que le gouverneur soit convoqué en séance plénière pour fournir des explications claires, conformément au règlement intérieur de l'assemblée provinciale.

Jean-Paul Mbwebwa avait déjà été déchu en mai 2025 pour des accusations similaires, une décision annulée par la Cour constitutionnelle pour vice de procédure. La situation actuelle montre une nouvelle étape dans la lutte politique autour de la gestion provinciale au Kasaï-Oriental.

Cette démarche intervient dans un climat politique tendu, avec des députés signataires se disant en insécurité avec leurs famille, à cause de leur action contre le gouverneur et dénoncent aussi l'absence de mesures sécuritaires à leur égard.

