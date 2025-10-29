Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la réouverture de la RN2, bloquée depuis trois semaines par le M23

29 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les forces vives du territoire de Mwenga au Sud-Kivu plaident vivement pour la réouverture de la route nationale numéro 2 (RN2), bloquée depuis trois semaines par les rebelles de l'AFC-M23 au niveau de Bwahungu. Cette fermeture a provoqué une grave crise humanitaire dans la région, asphyxiant la population qui dépend entièrement des biens de première nécessité, notamment les produits pharmaceutiques venant de Bukavu.

Le président de la société civile de Mwenga, Lungele Itebo, dénonce une situation intenable causée par cette suspension, qui accentue la pénurie et la flambée des prix des produits de base.

Une journée morte a été observée le lundi 27 octobre pour protester contre ce blocage, avec fermeture des commerces, écoles et marchés afin d'alerter la communauté internationale, l'État congolais ainsi que l'AFC-M23 sur cette violation grave des droits humains.

Malgré un communiqué récent annonçant la réouverture de la RN2 à partir du 28 octobre, celle-ci n'a pas été effective, ce qui accentue le désespoir des habitants. La société civile continue d'exiger la réouverture immédiate de la route afin de restaurer la libre circulation et l'approvisionnement vital vers le territoire de Mwenga.

