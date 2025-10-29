Congo-Kinshasa: Près de 50 000 miliciens CODECO prêts à rejoindre la RAD en Ituri

Au moins 50 000 miliciens du groupe armé CODECO en Ituri ont exprimé leur volonté d'adhérer à la Réserve armée pour la Défense (RAD), une structure créée pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite ce 29 octobre 2025 à Bunia, par le coordonnateur provincial de la RAD, Emmanuel Libandi, à l'issue d'une campagne de sensibilisation menée dans les zones sous contrôle de cette milice, notamment à Ala et Kpandroma dans le territoire de Djugu.

Il explique que l'adhésion se fait de manière volontaire et individuelle, conformément aux principes du désarmement et à la supervision des autorités militaires.

Inquiétudes

Toutefois, cette démarche suscite des contestations, notamment de la société civile et du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, qui dénoncent le risque que cette intégration serve à "blanchir" les exactions commises par certains éléments de la CODECO.

Le président de ce conseil, Déogracias Bungamuzi, insiste sur le fait que la RAD doit rester une initiative patriotique destinée aux citoyens honnêtes, et pas aux criminels.

« Il ne faut pas que cette intégration serve à blanchir les graves exactions commises par certains éléments de la CODECO en Ituri », dénonce cet acteur.

Cependant, le coordonnateur provincial de la RAD considère malgré tout cet engagement comme un pas important vers la pacification de l'Ituri, tout en soulignant que le succès dépendra des moyens logistiques et financiers disponibles.

Il souligne que cette initiative s'inscrit dans un contexte global où les autorités congolaises multiplient les efforts de désarmement, démobilisation, réinsertion, et intégration afin de mettre un terme aux violences récurrentes dans la province.