Afrique: CAN-Dames 2026 - Les Léopards éliminées après leur défaite face aux Banyana Banyana (0-1)

29 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards dames de la RDC ne participeront pas à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, prévue au Maroc.

Les Congolaises ont été éliminées après leur défaite (0-1), mardi 28 octobre, face aux Sud-Africaines au Dobsonville Stadium de Johannesburg, lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la compétition.

Le but des Banyana Banyana a été inscrit dans les arrêts de jeu. Lors du match aller à Kinshasa, les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score de 1-1.

Avec cette victoire, les Sud-Africaines rejoignent les Marocaines, les Zambiennes, les Tanzaniennes, les Malawites, les Algériennes, les Nigérianes, les Ghanéennes et les Kenyanes parmi les nations qualifiées pour la phase finale.

