Congo-Kinshasa: Les parents invités à empêcher leurs enfants de jouer près du lac Kivu à Goma

Dedesi Mitima, chef du quartier Lac Vert à Goma (Nord-Kivu), a lancé appelle les parents à interdire à leurs enfants de jouer près du lac Kivu. Cet appel fait suite à la découverte mardi 28 octobre du corps sans vie d'un enfant de 10 ans flottant sur les eaux du lac, un drame qui a profondément bouleversé les habitants du quartier.

Il y a environ trois semaines, un jeune de 19 ans avait également péri par noyade dans la même zone toujours dans le quartier Lac Vert.

Les circonstances exactes de ces noyades restent encore à élucider.