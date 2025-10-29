Congo-Kinshasa: Les parents invités à empêcher leurs enfants de jouer près du lac Kivu à Goma

29 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dedesi Mitima, chef du quartier Lac Vert à Goma (Nord-Kivu), a lancé appelle les parents à interdire à leurs enfants de jouer près du lac Kivu. Cet appel fait suite à la découverte mardi 28 octobre du corps sans vie d'un enfant de 10 ans flottant sur les eaux du lac, un drame qui a profondément bouleversé les habitants du quartier.

Il y a environ trois semaines, un jeune de 19 ans avait également péri par noyade dans la même zone toujours dans le quartier Lac Vert.

Les circonstances exactes de ces noyades restent encore à élucider.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.