Madagascar: Énergie - Des centres de santé alimentés par le soleil

Douze villages ruraux voient leurs centres de santé de base électrifiés grâce à l'énergie solaire. Plus de 6 000 patients par mois bénéficient désormais de soins avec éclairage et équipements médicaux essentiels fonctionnels 24 h/24.

Le projet est porté par Masontsika, jeune entreprise malgache spécialisée dans les solutions solaires hors réseau. Son modèle, le Powerhub, transforme les centres de santé en « points d'énergie » pour les communautés, offrant lampes solaires, recharge de téléphones et stockage frigorifique à prix abordable. Une partie des Powerhubs est gérée par des femmes auparavant exclues du marché du travail.

Soutenu par le Powering Healthcare Innovation Fund, le projet a permis d'installer des systèmes photovoltaïques dans les CSB tout en continuant à fournir des services aux habitants. Les centres disposent désormais d'équipements comme des réfrigérateurs et des stérilisateurs, et le personnel médical peut enregistrer les données des patients via smartphones et internet, améliorant le suivi et la qualité des soins.

Les revenus générés par la location des services énergétiques permettent la maintenance des installations et garantissent l'électricité gratuite pour les soins essentiels. Selon Ronak Bhagvandas, cofondateur de Masontsika, l'objectif est de rendre les centres de santé fiables et utiles pour la communauté tout en créant des revenus pour les femmes locales.

Ce modèle pourrait être étendu à d'autres régions isolées et adapté à d'autres infrastructures hors réseau, comme les écoles, afin que l'électricité contribue au développement des communautés.