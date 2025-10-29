Madagascar: Jean Michel Ramaroson - « Le rêve olympique se prépare maintenant »

interview

À un peu plus d'un mois de l'Africa Cup du 3x3 à Madagascar, le président de la Fédération malagasy de basketball Jean Michel Ramaroson dévoile les ambitions nationales.

À moins de 40 jours du coup d'envoi de l'Africa Cup du 3x3, où en est la préparation de nos porte-drapeaux ?

Comme vous le voyez, nos présélectionnés ont commencé la préparation depuis plus d'un mois. Nos deux équipes nationales, hommes et dames, défendront leur titre continental à domicile. Cela entraîne une responsabilité immense : nous n'avons aucun droit à l'erreur. Le travail de samedi portait sur le physique : un parcours de six kilomètres qui partait de la RN2 jusqu'à Imerinkasinina.

Le 3x3 demande une condition physique exceptionnelle. La technique seule ne suffit pas. À Guangzhou, nos joueurs « Nosy Be » avaient battu une grosse équipe dès le premier match, mais le manque d'endurance physique les a ensuite freinés. Cette fois, nous devons être prêts sur tous les plans. Le titre africain remporté en 2024, c'est avant tout grâce à la puissance physique de nos athlètes.

Les récents événements politiques dans le pays ont-ils un impact sur la tenue de la joute continentale?

Pas du tout. Madagascar a déjà traversé des contextes similaires, en 2009 et en 2018. Je confirme que l'Africa Cup aura bien lieu du 4 au 7 décembre à Antananarivo. Quatorze équipes masculines et douze féminines seront en lice. Les préparatifs suivent leur cours et le calendrier est respecté : les équipements arrivent progressivement, et les officiels techniques ont déjà été désignés avec la FIBA. Nous accueillerons le président de la FIBA Afrique, celui de la Fondation FIBA et le président de la commission 3x3. Nous attendons simplement la nomination du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports pour finaliser les aspects logistiques et d'hébergement.

Quelle sera la composition finale de nos sélections ?

Les présélectionnés poursuivent leur préparation. Personne n'a de place qui lui est garantie à l'avance. Ce seront la forme, la discipline et le mérite qui décideront. Le staff technique tranchera, car l'honneur du pays est en jeu. Progressivement, la liste sera réduite jusqu'à retenir quatre joueurs et quatre joueuses.

Par ailleurs, nous visons déjà plus loin : la qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles qui se prépare dès maintenant. Le principe d'universalité prévoit la présence d'une équipe africaine de 3x3, et nous comptons bien nous battre pour cette place.

De quelles nations les Ankoay doivent-ils se méfier le plus ?

De toutes sans exception mais il faut surtout se méfier de l'Égypte sans oublier les autres pays qui ont fait un grand bond en basketball 3x3. Il faut travailler dur pour être prêt à affronter tous les adversaires qui se présentent.

Et la relève du 3x3 à Madagascar?

Nous y travaillons sérieusement. La jeune génération regorge de talents. Le basketball malgache prépare déjà sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2027, qui seront un tremplin pour l'avenir du 3x3 à Madagascar.