Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar - ASSM 2D réalise un parcours sans faute

29 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

En roue libre. L'AS Saint-Michel réalise un parcours sans faute depuis le coup d'envoi de la Coupe de Madagascar en 2e division. L'équipe d'Amparibe a arraché sa troisième victoire d'affilée en battant, sans trop forcer, Combi d'Analamanga par 3-0 (25/10, 25/11, 25/11), hier au gymnase d'Ankorondrano. Le match comptait pour la troisième journée de la phase de groupes.

Saint-Michel avait défait, samedi, le VBCD d'Analamanga (3-0), puis battu le MVBC d'Analamanga (3-0) dimanche. Au cours de son premier match, le club champion en titre, Akany Sambatra Itaosy (ASI), a assuré sa victoire, hier, face à Mami d'Atsinanana (3-1).

Le Cosfa a également réalisé un parcours sans défaite en deux matchs. Après leur première victoire contre le CVB (3-0) dimanche, les Militaires se sont imposés (3-0) hier face à Nadjy d'Atsinanana.

Les Tamataviens ont, de leur côté, encaissé leur premier revers après deux victoires le week-end dernier : contre l'ESVBA (3-0) lors de la première journée et face au MVBC de Matsiatra-Ambony (3-1) en deuxième journée.

Chez les filles, l'ASI a réalisé un doublé ce week-end. Les U20 ont écarté le GSVBC (3-0). Les volleyeuses d'Itaosy, en 2e division féminine, se sont affrontées dimanche, et la deuxième équipe a dominé la première (3-0).

Bon début également pour le club champion en titre en 2e division féminine : Squad a assuré son entrée en dominant l'EVBI d'Ihorombe (3-0) dimanche.

La phase éliminatoire se poursuivra jusqu'à mercredi à Ankorondrano et au Petit Palais à Mahamasina.

