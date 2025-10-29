« L'Afrique doit être créatrice de solutions, de ressources et de croissance endogène. Cette ambition souveraine, loin de demeurer une pétition de principe, structure les orientations systémiques de nos politiques publiques, et ce, surtout dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en somme, en matière d'épistémologie des savoirs ». C'est l'appel lancé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye hier, mardi 28 octobre, à l'occasion de la journée d'hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow. Selon lui, « l'Afrique, comme l'a toujours enseigné Amadou Mahtar Mbow, doit tenir son rang en tant que berceau de l'humanité pour s'arrimer aux mutations scientifiques et numériques, mais aussi technologiques de nos sociétés ».

A en croire le Chef de l'Etat, « nous avons le devoir sacré de préserver nos racines pour mieux les transmettre et de les magnifier pour mieux les transcrire dans la modernité ». Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye dira que « c'est pourquoi, dans notre réforme culturelle nationale, nous avons placé les daras au coeur des transformations majeures. Ils incarnent ce lien vivant entre la sagesse ancestrale et la modernité numérique, entre la mémoire et l'innovation, entre la foi et la connaissance ». Bassirou Diomaye Faye dit ainsi placer « un grand espoir dans la refonte du système éducatif en cours pour faire éclorer une école fondée sur l'écologie des lieux et des lieux, une école promotrice de mathématiques, de sciences et de technologies une école productrice d'humanité et avant-garde à la souveraineté nationale ».

Selon lui, « c'est tout le sens de l'initiative NITHE (Nouvelle Initiative pour une Transformation Humaniste de l'Éducation) mise en oeuvre par le ministre de l'Éducation nationale. Bassirou Diomaye Faye a terminé son discours en exhortant la jeunesse à faire sienne de l'assertion de Amadou Mahtar Mbow : « Notre destin n'est inscrit dans aucune fatalité ».