Un an après sa disparition, le Sénégal a rendu un hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow, premier africain à diriger l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), soulignant son rôle déterminant dans la promotion de l'éducation, de la culture et de la diplomatie africaine à l'échelle internationale. C'était hier, mardi 28 octobre, en présence du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

C'est au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio que la Nation lui a rendu un hommage solennel hier, mardi 28 octobre, en présence du président de la République, de membres du gouvernement, de sa famille et de nombreuses personnalités du monde diplomatique et culturel.

Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de respect, les témoignages se sont succédé pour célébrer la vie d'un homme dont la pensée et l'action ont transcendé les frontières. Symbole d'une génération d'intellectuels engagés, Pr Amadou Mahtar Mbow a porté haut les valeurs de dignité, de justice et de solidarité. La famille du Pr Amadou Mahtar Mbow, à travers la voix du Dr Awa Mbow Kane s'est dit reconnaissante à l'endroit du Chef de l'Etat et a remercié les ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de la Jeunesse et de la Formation professionnelle «qui, ensemble, ont orchestré cette cérémonie ». « Ce choix n'est pas anodin. Il reflète admirablement les domaines auxquels M. Mbow a consacré son existence, l'éducation, la culture, la jeunesse la formation de l'esprit et l'élévation des coeurs », a déclaré Dr Awa Mbow Kane.

A la tête de l'UNESCO de 1974 à 1987, Pr Amadou Mahtar Mbow a défié les puissances en défendant le « Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication », plaidant

pour une Afrique actrice de son propre récit. Mais derrière le diplomate, il y avait l'homme, le pédagogue passionné, le patriote discret, celui qui croyait profondément à la force de l'éducation. C'est pourquoi, dira Dr Awa Mbow Kane : « Aujourd'hui, le Sénégal lui rend cet hommage solennel. Nous pensons à tous ces jeunes Sénégalais, Africains et citoyens du monde qui ont bénéficié et continuent de bénéficier de ses combats. Chaque enfant qui franchit le seuil d'une école, chaque étudiant qui accède à l'université, chaque peuple qui retrouve son patrimoine culturel, justifie ses

combats, perpétue son oeuvre et honore sa mémoire. Le professeur Amadou Mahtar Mbow croyait en la jeunesse avec une foi inébranlable ».

«Devoir De mémoire» Prenant la parole, le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a parlé de devoir de mémoire à

travers l'hommage national. « Nous nous réunissons pour accomplir ensemble un acte de conscience collective, un devoir de mémoire, et pour honorer un rendez-vous de la nation avec elle-même. Nous nous réunissons pour un moment d'histoire où la mémoire devient la matrice d'un avenir commun que l'on doit sans cesse cultiver.

Sous ce rapport, célébrer Amadou Mahtar Mbow nous permet de panser notre avenir en puisant dans les vestiges de l'histoire les vertus qui demeurent encore les défis du continent africain, à savoir l'éducation, la culture, l'information et la communication, l'égalité, j'en passe », a dit Bassirou Diomaye Faye. Poursuivant son propos, il a indiqué que la cérémonie d'hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow démontre que « la culture n'est pas un ornement, mais la sève qui nourrit la nation, la mémoire qui la guide et la lumière qui la projette vers l'avenir ».

« Ce 28 octobre 2025, nous honorons certes un homme, mais nous célébrons aussi un Sénégal qui croit en la puissance du savoir et de la culture, en la force du travail et en la grandeur de toute une nation. Nous célébrons un Sénégal où chaque école, chaque université et chaque daara aspire à être dépositaire de notre identité culturelle afin d'en assurer une fidèle transmission à la prospérité », a souligné le président de la République.

À travers la cérémonie d'hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow disparu en 2024 à l'âge de 103 ans, le Sénégal affirme sa reconnaissance pour un homme dont le parcours illustre la capacité de l'Afrique à s'imposer sur la scène internationale et à influencer le monde par le savoir et la culture. La journée d'hier marque le point de départ d'une série d'activités prévues à son honneur.