Sénégal: Soutien aux Pme - La Bidc approuve une ligne de financement de 40 millions dollars pour Vista Gui

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a approuvé une ligne de crédit de 40 millions Usd à Vista Gui afin d'étendre le financement des petites et moyennes entreprises (Pme) et de renforcer les activités commerciales

Selon un communiqué de presse, cette facilité s'inscrit dans le cadre des initiatives plus larges de la Bidc visant à catalyser la croissance tirée par le secteur privé dans toute la région de la Cedeao grâce à un soutien ciblé aux institutions financières nationales (Ifn). L'accord de financement a été officialisé lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue le lundi 27 octobre 2025.

S'exprimant lors de la cérémonie, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a réaffirmé l'engagement de la Banque en faveur d'un développement inclusif et durable grâce à l'autonomisation du secteur privé. Il a souligné que l'investissement dans le secteur privé est un outil important pour lutter contre le défi du chômage des jeunes auquel est confrontée la sous-région.

« Cette facilité souligne la détermination de la Bidc à élargir l'accès au financement pour les Pme et les Pmi, qui sont le pilier de nos économies, emploient la majorité de la main d'oeuvre et contribuent à la chaîne de valeur régionale », a déclaré Dr Donkor.

Vista Gui s'est félicitée de ce partenariat, soulignant son effet catalyseur sur la trajectoire de croissance de l'institution et son service à l'économie réelle en Guinée. La banque a réitéré son engagement à déployer les fonds de manière efficace et transparente, en garantissant des résultats mesurables en matière d'expansion des PME, de création d'emplois et de facilitation des échanges commerciaux. Kpakpovi Koffi Goeh-Akue, Administrateur Directeur général de Vista Gui SA, a exprimé sa gratitude à la Bidc pour son soutien indéfectible et a réaffirmé l'engagement de la banque à utiliser cette facilité de manière à avoir un impact significatif.

Grâce à cette nouvelle ligne de crédit, la Bidc renforce son rôle de partenaire de développement de confiance du secteur financier en Afrique de l'Ouest, en proposant des solutions innovantes et adaptées au marché, qui répondent aux contraintes pesant sur la croissance du secteur privé.