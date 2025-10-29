Afrique de l'Ouest: Le pays émerge comme la prochaine frontière pétrolière et gazière de l'Afrique de l'Ouest

Sous la direction de la société pétrolière nationale Sonap, la Guinée-Conakry se positionne comme la prochaine frontière du secteur pétrolier et gazier de l'Afrique de l'Ouest, avec de nouveaux blocs et des réformes d'investissement en cours.

Selon un communiqué de presse, la Guinée-Conakry, connue depuis longtemps comme l'un des principaux exportateurs de bauxite au monde avec près de 100 millions de tonnes expédiées au cours du premier semestre 2025, se positionne désormais comme un acteur émergent dans le secteur pétrolier et gazier de l'Afrique de l'Ouest. Géologiquement, le pays se situe dans le bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry), une région frontalière dont le potentiel en hydrocarbures attire de plus en plus l'attention.

«La Guinée-Conakry partage une histoire géologique avec la Guyane et le Suriname, situés le long de la marge équatoriale de l'Atlantique. Ses formations crétacées, ses roches mères marines, ses pièges structuraux et ses bassins sédimentaires reflètent ceux qui ont permis à la Guyane et au Suriname de devenir des régions pétrolières prolifiques, avec plus de 10 milliards de barils découverts à ce jour.

En outre, le pays a accumulé un portefeuille de données sismiques 2D et 3D couvrant 17 000 km², ainsi que des données historiques de forage - des ressources comparables à celles qui ont étayé les premières explorations au Guyana et au Suriname », lit-on dans le communiqué.

La Société nationale des pétroles de Guinée (Sonap), créée en 2021, précise-t-on, est au coeur des ambitions pétrolières et gazières du pays. Sous la direction du directeur général, le Dr Lanciné Condé, la Sonap a renforcé ses capacités techniques en se dotant d'équipements de pointe sur le terrain, notamment des outils topographiques, de détection du gaz et de cartographie, ce qui lui permet d'évaluer plus efficacement les terrains à terre et en mer.

La Sonap, renseigne la même source, a également créé son premier centre national de visualisation des données sismiques, en collaboration avec SLB et TGS. Le centre dispose d'environ 15 000 km² de données sismiques 3D et de 45 000 km² de données 2D, ce qui constitue pour les investisseurs une base précieuse pour l'exploration.

«Les premiers résultats de l'exploration sont encourageants. Des puits tels que GU-2B-1 et Sabu-1 ont confirmé l'existence d'un système pétrolier fonctionnel dans les formations du Crétacé supérieur, avec des preuves de l'existence de roches mères matures, de réservoirs de qualité et d'indices d'hydrocarbures. Bien que le précédent forage en eaux profondes à Fatala-1 n'ait pas abouti à une production commerciale, les analogies géologiques avec les bassins éprouvés de la marge équatoriale de l'Atlantique et les structures prometteuses continuent de susciter l'intérêt des investisseurs », lit-on dans le document.

La Sonap a entrepris des réformes visant à positionner la Guinée-Conakry comme une destination compétitive pour le pétrole et le gaz. Un cadastre pétrolier national a été établi et 22 blocs ont été identifiés pour un éventuel appel d'offres. En avril 2025, la Sonap a lancé deux appels d'offres : l'un pour le développement d'une plateforme de stockage et de gestion des produits, et l'autre pour l'obtention des certifications ISO 9001 et ISO 45001 en matière de qualité et de sécurité. Ces initiatives témoignent d'un engagement en faveur de la transparence, de l'efficacité opérationnelle et d'une gouvernance favorable aux investisseurs.

Pour les investisseurs, la Guinée-Conakry offre désormais un risque d'exploration réduit, avec des données sismiques et géologiques de haute qualité qui diminuent les coûts initiaux et l'incertitude. Les premiers participants au cycle d'octroi de licences peuvent obtenir des conditions favorables avant que la concurrence ne s'intensifie.