Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 18,720 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue de financer son budget, l'Etat Côte d'Ivoire a levé le mardi 28 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 18,720 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 63 jours, 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 60 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 82,220 milliards de FCFA (essentiellement orientés sur les bons et les obligations de 3 ans). Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 137,03%.

Le montant des soumissions retenu est de 18,720 milliards de FCFA et celui rejeté à 63,500 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 22,77%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,26% pour les bons et 6,99% pour les obligations.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 décembre 2025 pour les bons. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au29 octobre 2028. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,35% et ce, dès la fin de la première année.