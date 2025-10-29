Ile Maurice: Une BMW volée à Plaine-Verte retrouvée à Highlands

Ce qui devait être un simple arrêt pour acheter une pièce détachée s'est transformé en une scène digne d'un film, lundi après-midi, à Plaine-Verte. Un habitant de Belvédère, âgé d'une quarantaine d'années, s'était arrêté sur la route Nicolay vers 16 h 50 pour acheter une pièce pour sa voiture. Il gare sa BMW grise, coupe le moteur, mais laisse les clés sur le contact. Quelques minutes plus tard, en ressortant du magasin, le véhicule s'est littéralement volatilisé. Le temps de réaliser ce qui venait de se passer, le propriétaire alerte la police. Montant estimé du butin : Rs 250 000.

Moins de deux heures après le vol, vers 18 h 10, une équipe du poste de police de Phoenix, en patrouille du côté de Highlands, repère une BMW correspondant à la description. Après vérification, il s'agit bien de la voiture volée ! Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années, est immédiatement interpellé et conduit au poste. L'individu, inconnu des services de police, a ensuite été confié à la Criminal Investigation Division (CID) de Plaine-Verte pour enquête.

Le véhicule a été mis sous scellés à Phoenix, tandis que le suspect a passé la nuit au centre de détention de Piton. Les enquêteurs du CID Plaine-Verte et du Divisional Crime Intelligence Unit ont examiné le lieu du vol et pris les dépositions nécessaires. Si tout s'est bien terminé pour le propriétaire, cette mésaventure laisse un rappel évident : même pour deux minutes, mieux vaut ne jamais laisser les clés sur le contact...