Ile Maurice: Amarnath Hosany et Nicolas Couronne lauréats avec des œuvres ancrées dans la réalité

Amarnath Hosany et Nicolas Couronne sont les lauréats ex aequo de la 15e édition du prix Jean Fanchette, organisé par la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill. L'annonce a été faite lundi au Plaza, à Rose-Hill, par l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio, président du jury et prix Nobel de littérature 2008, depuis Paris. Amarnath Hosany a été récompensé pour son manuscrit Le Clown, tandis que Nicolas Couronne a été distingué pour Le regard de l'ancêtre esclave.

J.M.G. Le Clézio s'est réjoui du succès grandissant du prix Jean Fanchette, qui a reçu plus de trente manuscrits cette année. Ces œuvres, variées dans leurs formes - essais économiques ou historiques, romans, poésie - témoignent du dynamisme de la littérature mauricienne, en français, en créole et en anglais. Le Clézio a salué la qualité des textes reçus, notant que plusieurs se distinguaient par leur originalité, leur profondeur émotionnelle et la beauté de leur langue.

Il a félicité les deux lauréats et exprimé le souhait de les rencontrer lors de sa prochaine visite à Maurice, soulignant l'importance de ce prix pour la vitalité de la création littéraire locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie de remise du prix a été marquée par une lecture d'extraits d'œuvres de Jean Fanchette par Thierry Château, journaliste et écrivain, ainsi qu'Anjani Murdan, enseignante de français et auteure d'une étude sur la langue bhojpuri à Maurice.

Issa Asgarally, coordinateur du prix Jean Fanchette, a rappelé dans son discours les objectifs de cette distinction littéraire. Il a souligné le succès de la célébration de la mémoire de Jean Fanchette - psychanalyste, poète, essayiste et éditeur -, dont la pensée continue d'alimenter les débats plus de trente ans après sa disparition en 1992. Il a aussi regretté que plusieurs manuscrits de grande qualité, bien que non retenus, restent inédits. Selon lui, sur quatorze éditions, une centaine de textes mériteraient d'être publiés. Il a ainsi lancé un appel aux éditeurs pour encourager la révision et la publication de ces oeuvres prometteuses.

Réactions des lauréats

Nicolas Couronne : «Je suis très honoré. Vraiment, ça me fait chaud au cœur qu'un jury présidé par M. Le Clézio, Prix Nobel de littérature, ait apprécié mon manuscrit. Le regard de l'ancêtre esclave raconte l'histoire de Constance Couronne, esclave née à Maurice en 1834 et déportée à l'âge de huit ans en Australie. Je ne suis ni historien ni romancier. Cet ouvrage inédit mêle recherche historique, mémoire et aventure humaine.»

Amarnath Hosany : Déjà auteur de plusieurs ouvrages, Amarnath Hosany avait remporté le Prix Saint-Exupéry en 2019 avec Les Papillons de Risha.

Il est également l'auteur de Tizan et le Loup et Contes indiens de l'île Maurice. «C'est un honneur, car avoir le regard critique d'un prix Nobel donne beaucoup de force et de courage. Cela rehausse la valeur de notre travail et nous pousse à continuer, tout en encourageant les autres à faire de même. Le Clown raconte l'histoire d'une vieille femme qui évoque ses expériences de discrimination familiale liées à la couleur de peau et à la classe sociale. Cette discrimination, profondément enracinée dans la cellule familiale, dénonce une société hypocrite qui prétend que tout est parfait, mais refuse d'affronter certaines vérités dérangeantes.»