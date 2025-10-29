Ile Maurice: Nasser Bheeky reste en détention, la Cour refuse la remise en liberté

29 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Conduit au tribunal de Port-Louis ce mercredi après-midi, Nasser Bheeky a plaidé pour sa remise en liberté sous la conduite de Mes Ashley Hurhangee et Samad Golamaully. La Financial Crimes Commission (FCC) s'y est opposée, soutenant qu'une libération ferait courir des risques d'ingérence.

Appelé à la barre, l'accusé a déclaré que sa vie et celle de sa famille « sont en danger ». Il y aussi affirmé qu'il était malade.

Le magistrat a recommandé un examen médical par un officier du service public compte tenu de l'âge et de l'état de santé du prévenu.

À l'issue de la séance, la Cour a rejeté la motion de remise en liberté : Nasser Bheeky est reconduit en cellule à Curepipe. Le dossier est renvoyé au vendredi 31 octobre pour la suite.

