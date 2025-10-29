Ile Maurice: Sachideo Lohur nommé «Chief Court Officer»

Le judiciaire compte un nouveau Chief Court Officer (CCO) en la personne de Sachideo Lohur. Ce dernier est actuellement le responsable de la Land Division de la Cour suprême. Cette nomination a été faite par la Public Service Commission. Sachideo Lohur a fait le tour des différents tribunaux du pays avant d'atterrir au sein de cette haute instance judiciaire. «Je suis très honoré par cette nomination. Cela me motivera davantage à travailler plus dur pour le judiciaire», a-t-il confié à l'express.

La Public Service Commission a également procédé à la nomination de Santosh Coomar Takoo au poste de Senior Registrar. Il y aura une première dans le judiciaire avec la nomination prochaine d'Anuradha Gangaramau rang de CCO.

Huit nouveaux «State Attorneys»

La Judicial and Legal Service Commission vient de nommer huit nouveaux State Attorneys. Il s'agit de Haajrah Begum, Tusha Luxmi Jhugeroo, Pratika Mitradevi Boyjonauth, Suhaylah Juman, Kritisha Gaju, Mevindra Rao Sunassee, Janita Moosoohur et Yushreen Shehan Emrith. Ils prennent leurs fonctions le 3 novembre. Ils seront affectés au bureau du Directeur des poursuites publiques et à celui de l'Attorney General.

Retraite prématurée pour une juge

Une juge envisage de prendre sa retraite prématurée l'année prochaine. Entre-temps, elle rédigera les jugements en attente avant de se retirer. Dans le passé, deux autres juges ont pris leur retraite prématurément: Robert Ahnee et Vinod Boolell.