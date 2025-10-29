Ile Maurice: Une quarantenaire dupée de Rs 120 000 dans une arnaque au colis fictif

Une femme de 46 ans, habitant à Terre-Rouge, a récemment porté plainte après avoir été victime d'une escroquerie sophistiquée impliquant un prétendu colis en provenance de l'étranger. Tout a commencé le 16 avril 2025 lorsqu'elle a reçu, via WhatsApp, un message provenant d'un numéro inconnu lui annonçant qu'un colis lui avait été envoyé de la Malaisie. L'expéditeur affirmait qu'elle devait s'acquitter de frais de dédouanement de Rs 80 000 pour pouvoir le recevoir. Quelques minutes plus tard, la victime a reçu un appel du même numéro ou son interlocuteur l'a menacée de la dénoncer aux autorités si elle ne procédait pas au paiement.

Sous la pression, la femme a effectué un premier virement de Rs 20 000 via l'application Juice de la MCB vers un compte bancaire local. Dans les jours qui ont suivi, elle a de nouveau été contactée par le même individu, qui lui a réclamé d'autres sommes. Le 17 avril, elle a transféré Rs 60 000, puis, Rs 40 000 le lendemain, portant le total à Rs 120 000. Ce n'est qu'ultérieurement qu'elle s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une arnaque et qu'aucun colis n'existait.

L'enquête policière a révélé que le compte bancaire utilisé pour recevoir l'argent était enregistré au nom d'une femme âgée de 60 ans, domiciliée à Poudre-d'Or. Interrogée par la police, celle-ci a expliqué que son compte, relié à l'application Juice, était en réalité géré par sa fille. Elle a affirmé n'avoir aucune connaissance des transactions suspectes effectuées sur son compte.

Sa fille, âgée de 33 ans, a de son côté indiqué qu'elle avait fait la connaissance, en mars 2025, d'un homme affirmant vivre en Angleterre, via un réseau social. Ce dernier lui aurait promis le mariage avant de lui demander une aide financière, prétextant des problèmes avec sa carte bancaire lors d'un voyage au Kenya. En toute confiance, la jeune femme a envoyé à cet individu la carte bancaire, le code PIN et le numéro de compte de sa mère, afin qu'il puisse réaliser ses transactions.

Selon ses dires, elle ignorait que des transferts frauduleux étaient effectués à partir de ce compte. Les deux femmes ont été entendues par la police avant d'être autorisées à rentrer chez elles. L'enquête se poursuit afin d'identifier le véritable auteur de cette escroquerie internationale.