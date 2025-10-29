Ile Maurice: Chemin-Grenier / Port-Louis - Quand les bus laissent les usagers en plan

La route 197, reliant Chemin-Grenier à Port-Louis, est l'un des axes les plus fréquentés et stratégiques du pays. Ces derniers temps, elle est devenue synonyme de frustrations pour les milliers de passagers qui l'empruntent quotidiennement. Retards, pannes et manque de véhicules transforment le trajet en expérience chaotique, révélant des problématiques structurelles et opérationnelles nécessitant une intervention urgente.

Le matin du 1eᣴ octobre, entre 6 h 10 et 8 h 40, aucun bus n'a circulé sur cette route. Pendant environ deux heures et demie, les passagers, dont plusieurs étudiants préparant le School Certificate et le Higher School Certificate, ont attendu en vain, laissant certains en retard pour leurs examens et d'autres bloqués pour aller travailler. Cet incident illustre la fiabilité compromise du service, avec des conséquences directes sur la vie quotidienne.

Ce type de dysfonctionnement n'est pas isolé. Trois autres mercredis consécutifs ont été marqués par des retards et des bus en panne. La peur et la frustration s'installent chez les passagers, qui se demandent s'ils pourront monter dans un bus ou devront attendre indéfiniment. La situation devient critique : les bus de la National Transport Corporation (NTC) tombent fréquemment en panne, souvent en plein milieu de l'autoroute, aggravant la congestion et la durée du trajet.

Entre juillet et septembre, la NTC a reçu 50 plaintes pour l'irrégularité des services, principalement dues à des pannes récurrentes de bus Yutong et Nissan. La majorité des réclamations (73 %, soit 49 sur 67) concernent l'indisponibilité des bus. La route 197 a concentré 45 % de toutes les plaintes, faisant d'elle la ligne la plus problématique.

Le problème dépasse la simple panne mécanique. La gestion des bus est compliquée par des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées. Selon le ministre des Transports terrestres, Osman Mohamed, l'utilisation obligatoire de la plateforme de procurement ralentit l'acquisition rapide des pièces. La majorité des bus étant des modèles Yutong et Nissan, les pièces se font rares et difficiles à obtenir.

Pour pallier ces problèmes, le ministère a rencontré l'ambassade de Chine à Maurice en septembre pour accélérer la commercialisation locale des pièces Yutong. La NTC a également déployé un bus supplémentaire depuis juillet 2025 pour améliorer la fréquence de service. Dans le cadre du plan de modernisation, 95 bus électriques ont été donnés par le gouvernement de l'Inde : 90 attendent encore l'installation des infrastructures de recharge et cinq ont déjà été livrés par la Chine. Ces véhicules visent à améliorer la qualité du service à long terme, en réduisant la dépendance aux bus thermiques et en offrant une alternative plus fiable et écologique.

Malgré ces efforts, la réalité demeure difficile. Les pannes fréquentes, la disponibilité limitée des inspecteurs du contrôle routier et la fréquence insuffisante des bus aggravent la situation. En semaine, seulement 20 bus sont programmés pour environ 5 044 passagers ; le week-end, 9 bus desservent 3 271 usagers, accentuant le sentiment d'insatisfaction.

Données à l'appui, la route 197 reste la ligne la plus fréquentée et la plus sujette aux plaintes. Son taux de service de 88,5 % est inférieur à la moyenne, renforçant la frustration des usagers. La corrélation est claire : plus une ligne transporte de passagers, plus elle rencontre de problèmes.

Face à cette situation, plusieurs recommandations ont été formulées : renforcer la fréquence et la fiabilité des bus, mieux gérer la flotte, entretenir régulièrement les véhicules et réduire les pannes. La coordination entre les dépôts, notamment celui de Souillac, doit être améliorée pour assurer une plus grande flexibilité et réduire les interruptions de service.

Enfin, la transparence et la communication avec les usagers doivent être renforcées. La mise en place d'un système d'information en temps réel, via applications ou panneaux d'affichage, permettrait aux passagers de mieux planifier leurs déplacements. La modernisation de la flotte, combinée à une meilleure gestion des pièces détachées et à l'augmentation progressive des bus, notamment électriques, constitue la voie à suivre pour améliorer la qualité du service sur cette ligne stratégique.

Sollicitée à plusieurs reprises, la NTC n'a pas répondu à nos appels.