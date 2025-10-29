Cote d'Ivoire: Détention illégale d'armes de guerre - Des jeunes du Ppa-CI risquent 5 à 10 ans de prison ferme

28 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Dans un communiqué rendu public le mardi 28 octobre 2025, le procureur de la République, directeur de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan, a fait savoir que certains individus, ainsi que des personnes se présentant comme membres du service d'ordre du Ppa-CI, étaient munis d'armes de guerre.

Cette information ressort des enquêtes menées et des arrestations effectuées à la suite des violences perpétrées lors des attroupements, armés ou non, et des troubles à l'ordre public consécutifs à l'interdiction de la marche projetée le 11 octobre 2025 par les groupements politiques dénommés Ppa-CI et Pdci-Rda.

Dans ledit communiqué, le procureur a rappelé que la détention illégale d'armes de guerre constitue une infraction, conformément à la loi portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives.

« Ainsi, les auteurs d'une telle infraction encourent une peine de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement ferme », a-t-il prévenu, avant de demander instamment à tous les détenteurs d'armes sans autorisation administrative de les déposer dans les unités de police ou de gendarmerie, sous peine de poursuites judiciaires.

« Le dépôt volontaire de ces armes pourra leur permettre de bénéficier de circonstances atténuantes », lit-on dans ladite note signée du procureur de la République, Koné Braman Oumar, magistrat hors hiérarchie.

