Madagascar: Rugby à VII - La phase de groupes est à la portée des Malgaches

Les présélectionnées poursuivent leurs séances d'entraînement intensif au stade Makis d'Andohatapenaka à l'approche de la Coupe d'Afrique féminine de rugby à VII, prévue du 14 au 16 novembre au RFUEA Ground de Nairobi.

Logées dans la poule D aux côtés de l'Égypte et de la Tunisie, les Malgaches partent avec un léger avantage sur le papier. Sans sous-estimer les adversaires, l'encadrement malgache est confiant mais reste prudent. « Sur le terrain, rien n'est jamais joué d'avance. Bien se préparer est la seule garantie pour éviter une déception », souligne Mamy Hajasoa Andriamaro, entraîneur national.

Pour la Coupe d'Afrique de rugby à VII, le programme des Malgaches s'annonce dense : l'Égypte en match d'ouverture le 15 novembre à midi, suivie de la Tunisie à 15h00. Deux rendez-vous décisifs pour espérer atteindre les quarts de finale, premier objectif avant de rêver de la quête du titre continental et d'une qualification au World Challenger Series, compétition mondiale intermédiaire pour les nations émergentes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis 2019, les Ladies Makis ont souvent eu le dernier mot face aux Tunisiennes. Quatre succès consécutifs en témoignent : 5-0 et 14-7 en 2019, 19-10 en 2021, puis 25-5 lors du tournoi de qualification olympique de 2023. Ces performances renforcent la confiance du groupe, sans pour autant nourrir un excès d'assurance.

« Nos joueuses savent que la Tunisie reste une équipe combative et imprévisible. L'expérience parle pour nous, mais la vigilance reste de mise », poursuit Mamy Andriamaro.

La grande nouveauté de cette phase de poules sera la première confrontation officielle entre Madagascar et l'Égypte. Pour cette dernière, il s'agit également d'une première participation continentale.

« L'Égypte n'est pas encore classée au niveau mondial, mais l'entraide entre pays du Maghreb peut créer des surprises. Cependant, avec la rigueur et la cohésion que nos joueuses affichent, atteindre les quarts de finale est tout à fait à leur portée », estime Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique de Malagasy Rugby. Madagascar, régulièrement classée parmi les meilleures nations africaines du rugby à VII féminin, veut confirmer sa progression et viser plus haut. L'équipe malgache s'appuie sur un effectif jeune mais expérimenté, capable de rivaliser avec les meilleures sélections du continent.

À Nairobi, les Ladies Makis joueront plus qu'une simple qualification : elles défendront leur statut de mondialistes de 2022 en Afrique du Sud, car le rugby féminin est en pleine ascension et c'est aussi le symbole d'un sport populaire qui ne cesse de gagner du terrain sur la Grande Île.