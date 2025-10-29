Madagascar: Talatamaty - Une usine de recyclage de sacs tissés prend feu

Hier, un feu s'est déclaré dans une usine qui recycle des sacs en plastique tissé à Talatamaty.

Un incendie s'est déclaré tôt hier matin dans une usine de recyclage de sacs en jute à Amborompotsy Talatamaty. Il aurait débuté vers 1h du matin et n'a été totalement maîtrisé qu'avant 5h. Il a mobilisé des unités de pompiers, dont celles de l'Asecna.

Le feu serait parti du stock de sacs récemment livrés, entreposés dans la cour. Ces sacs, encore souillés et hautement inflammables, ont favorisé une propagation rapide des flammes. L'origine du sinistre serait liée à un court-circuit. Un fil électrique relié au compteur aurait explosé, d'après la gendarmerie.

Le site est pourtant bien sécurisé (caméras de surveillance, agents de sécurité, enceinte murée), ce qui rend peu probable une intrusion extérieure. Les dégâts sont estimés entre 70 et 80 % des installations. En plus des milliers de sacs détruits, deux véhicules qui stationnaient dans la cour ont été entièrement calcinés, dont une camionnette. L'usine, de taille importante, appartient à un investisseur chinois. Elle joue un rôle majeur dans la filière locale de recyclage, car elle achète des sacs usés au kilo pour les remettre à neuf.

Série noire

Depuis samedi, plusieurs incendies ont eu lieu à Antananarivo. Celui-ci est le dernier d'une série qui inquiète les habitants. Samedi dernier, un feu de brousse d'origine volontaire a été signalé dans l'Analamanga Parc. Le soir même, quatre sociétés ont été incendiées à Ankorondrano. Dimanche, une centaine de maisons ont été ravagées à Ankorondrano Andrefana, suivies d'un autre incendie dans l'après-midi à Andohatapenaka.

Le lendemain matin, c'est la demeure de la défunte Mama Nenilava, au Toby luthérien d'Ambohibao, qui a pris feu. Une adolescente de 13 ans y a perdu la vie. Dans la nuit, une habitation s'est embrasée à Ilanivato, dans le 4e arrondissement. Et hier matin, l'incendie de Talatamaty vient s'ajouter à cette série noire, ce qui alimente l'inquiétude des Tananariviens face à la fréquence et à la gravité des feux.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incendie à Talatamaty et évaluer les pertes. Aucun blessé n'a été signalé sur ce site, mais les conséquences économiques pourraient être lourdes pour l'entreprise et ses fournisseurs.