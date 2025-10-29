Madagascar: Exposition - Dina Rabearivelo peint le quotidien du peuple

Dina Rabearivelo expose du 7 au 30 novembre 2025 au Local de l'ADMC-CRAAM de l'université d'Antananarivo. Ses oeuvres, inspirées du quotidien malgache, mêlent poésie visuelle et regard social.

L'artiste Dina Rabearivelo expose du 7 au 30 novembre 2025 au Local de l'Association des Médiateurs Culturels - Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar (ADMC-CRAAM) de l'Université d'Antananarivo, une série d'oeuvres vibrantes inspirées du quotidien des Malgaches, entre poésie visuelle et regard social.

C'est un voyage à travers les ruelles animées, les marchés colorés et les visages du peuple malgache que propose l'artiste plasticien Dina Rabearivelo dans son exposition « Vahoaka Malagasy », visible du 7 au 30 novembre 2025 au Local de l'ADMC-CRAAM de l'Université d'Antananarivo. Une immersion sincère et émotive dans la vie de tous les jours, où chaque toile raconte une histoire, celle d'un pays en mouvement.

Miroir

À travers ses peintures, dessins et créations plastiques, Dina explore les scènes de la rue, les sourires des enfants à l'école, les vendeuses des marchés et les paysages urbains et côtiers d'Antananarivo, Toliara, Ampefy, Analalava ou encore Foulpointe. Son oeuvre devient ainsi un miroir du peuple malgache -- divers, fort et profondément humain.

Le processus créatif de l'artiste est le fruit d'une succession de voyages, de rencontres et de découvertes. Entre photos, esquisses et résidences de création, Dina a façonné un univers artistique qui unit mémoire, émotion et recyclage. Il travaille sur des supports variés -- papier journal, toile de jute ou carton recyclé -- mêlant dessin, peinture, assemblage, collage et couture dans une esthétique brute et authentique.

Le vernissage a lieu le vendredi 7 novembre à 17 h au CRAAM Ankatso, marquant l'ouverture officielle d'une exposition gratuite et accessible au public du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. En raison du contexte actuel, une partie de l'exposition a déjà été présentée en ligne le 10 octobre dernier, offrant un avant-goût des émotions que cette série suscite.

Dina Rabearivelo est un artiste plasticien malgache reconnu pour sa capacité à capturer la beauté du quotidien et la force du peuple à travers des matériaux simples et recyclés. Son travail, à la fois social et poétique, s'inspire de ses voyages à travers Madagascar et témoigne d'un profond attachement à son pays et à ses valeurs humaines.