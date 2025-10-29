Afrique: 8ème édition du Forum Galien Afrique - La souveraineté sanitaire se dessine à Dakar

De plus en plus la souveraineté en matière sanitaire se positionne pour les experts du continent noir comme une nécessité. Des actions sont entreprises dans le sens de redynamiser l'écosystème et c'est dans ce sens que s'inscrit le forum Galien Afrique qui s'est ouvert hier, mardi 28 octobre à Dakar. Une rencontre présidait par le ministre de la santé et de l'hygiène publique et qui prendra fin le 31 octobre prochain.

Le Forum Galien Afrique est bien plus qu'un événement scientifique selon professeure Awa Marie Coll Seck, présidente de Galien Africa qui estime que c'est une plateforme de transformation, une communauté d'idées et d'actions, réunissant à Dakar des décideurs, chercheurs, industriels, philanthropes, récipiendaires de prix prestigieux, jeunes et femmes leaders autour d'une même conviction, la souveraineté sanitaire de l'Afrique. Depuis hier, mardi 28 octobre, les acteurs partagent leurs expériences autour du thème de cette 8ème édition « souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique ».

Un thème qui fera dire à Marie Coll Seck que l'Afrique n'est pas seulement un continent aux doubles fardeaux sanitaires, l'Afrique est aussi un moteur d'innovation et de solution. « La souveraineté sanitaire, c'est la capacité pour nous, pays, de définir nos priorités, de financer les systèmes, de produire localement, mais également que ce soit des médicaments comme des vaccins, mais également de valoriser nos chercheurs, nos savoirs et nos talents. Mais cette souveraineté ne peut pas être isolée. C'est une souveraineté collective, comme l'appelle l'Union africaine. C'est à l'échelle du continent que nous devons unir nos forces, mutualiser nos ressources, partager nos expériences et bâtir une solidarité sanitaire africaine » a-t-elle avancé.

Pour le ministre de la santé et de l'hygiène publique du Sénégal, Dr Ibrahima Sy qui a présidé la cérémonie d'ouverture, la pandémie de la Covid-19 a révélé les fragilités profondes du système de santé en Afrique, l'injustice dans l'action aux vaccins, et la dépendance excessive aux importations de médicaments, vaccins et autres produits de santé. Mais elle a aussi révélé une autre réalité, celle de l'Afrique qui dispose du potentiel humain, scientifique et industriel pour prendre en main son destin sanitaire. Dr Sy a aussi estimé que les piliers de la souveraineté sanitaire en Afrique sont multiples.

Il s'agit pour lui de construire et équiper des structures de santé pour offrir des services à travers le diagnostic et de soutien aux normes internationales pour offrir des soins de santé de qualité. Valoriser le capital humain. D'investir dans la formation des jeunes, l'autonomisation des femmes et la recherche scientifique africaine. Produire localement vaccins, médicaments, équipements biomédicaux en renforçant l'industrie pharmaceutique africaine. Financer nous-mêmes notre santé. Mais aussi, mobiliser davantage de ressources domestiques et mettre en place des mécanismes innovants comme les fonds souverains ou les prélèvements et taxes de solidarité.

Enfin, la souveraineté sanitaire est une responsabilité collective.« Cette semaine, durant la 8e édition du Forum Gallien Afrique, nous devons tous nous engager à renforcer la production locale de vaccins et de médicaments, investir dans la richesse, le développement et l'innovation, mettre la santé au coeur de nos budgets nationaux, favoriser une Afrique solidaire où la santé est un droit effectif pour tous » a déclaré le ministre de la santé et de l'hygiène publique du Sénégal. Et d'ajouter : « ce forum se veut un espace d'écoute, d'échange et d'engagement. Pendant quatre jours, nous explorons ensemble les piliers de cette souveraineté. La gouvernance, le financement durable, la production locale, la recherche, l'innovation, l'équité de genre et le leadership des jeunes ».