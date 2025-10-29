Madagascar: Cinéma - Ant'Sary Doc Mada de retour au pays

Le documentaire reprend ses droits à Madagascar ! Initialement prévu du 25 septembre au 3 octobre, le festival Ant'Sary Doc Mada revient en force avec une reprogrammation exceptionnelle du 7 au 9 novembre au cinéma de l'Institut Français de Madagascar (IFM) à Analakely. Trois jours intenses pour plonger dans le meilleur du film documentaire international, entre émotions, réflexions et innovations.

Organisé par l'association Asa Sary - Les cinéastes de Madagascar - en collaboration avec AyeAye Dev, le festival s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de documentaire. Il met à l'honneur des oeuvres venues de Madagascar, d'Afrique, de l'océan Indien, des Caraïbes, des Antilles et de la diaspora, reflétant la diversité des voix et des regards du monde.

Les films présentés, produits après le 1er janvier 2020, concourront dans trois catégories : court métrage, long métrage et expérience digitale. Une ouverture nécessaire à la modernité du genre, qui inclut cette année le cinéma immersif (VR), présenté au Lab de l'IFM les 7 et 8 novembre, pour faire vivre au public une expérience sensorielle inédite.

Pour Anatole Ramaroson, organisateur du festival, l'objectif est clair : « Ant'Sary Doc Mada se veut un carrefour des regards documentaires, un espace de rencontre entre cinéastes, publics, critiques et professionnels ».

Le festival entend ainsi donner la parole aux récits souvent marginalisés, porteurs de sens et essentiels à la compréhension des réalités contemporaines.

Le point fort de cette édition sera l'accueil de la résidence finale Doc OI, rassemblant les auteurs-cinéastes de Madagascar, des Comores, de La Réunion et de Maurice, symbole d'une coopération régionale dynamique autour de la création documentaire.

Ant'Sary Doc Mada est une célébration du réel, de la créativité et des histoires qui façonnent notre monde.