Madagascar: Natation Boeny - Les nageurs formés en water-polo

Pour la première fois à Mahajanga, les nageurs du Boeny ont été initiés au water-polo par l'expert Alain Baron. Cette séance a permis de découvrir la discipline et de renforcer la cohésion entre clubs.

Une grande première dans les annales de la natation à Mahajanga. Les nageurs des clubs de la région Boeny ont reçu une formation en water-polo dispensée par l'expert Alain Baron, qui vient de Mayotte, ce week-end, à la piscine privée Les Papons au collège Saint-Gabriel de Mangarivotra.

La séance d'initiation a permis aux nageurs de découvrir cette épreuve de la natation pour la première fois. « La ligue régionale de natation Boeny (LRNB) a eu l'honneur d'accueillir Alain Baron, formateur et passionné de water-polo, pour une séance d'initiation dédiée aux nageurs issus des trois clubs affiliés à la ligue. Les jeunes participants ont découvert une discipline à la fois technique, dynamique et collective.

Cette expérience a permis à nos athlètes de développer leur condition physique et leur coordination ainsi que d'améliorer leur technique de nage dans un contexte ludique et collectif. Ils ont pu découvrir une nouvelle facette du monde aquatique. Cette séance a également permis de renforcer la cohésion entre nageurs issus de différents clubs.

Nous adressons nos remerciements à Alain Baron pour sa disponibilité, son expertise et son implication en faveur du développement des disciplines aquatiques dans la zone Océan Indien. Son parcours illustre parfaitement les valeurs du sport et le lien qu'il contribue à tisser entre les îles de notre région », a déclaré le président de la ligue régionale de natation Boeny, Fidèl Johnson.

Le manque de compétition est souvent le handicap dans cette discipline en dépit des efforts de la ligue qui organise des rencontres à chaque occasion.

Insuffisants

Les bassins ou piscines sont insuffisants pour les séances d'entraînement et les rencontres. Le collège Saint-Gabriel est le seul qui dispose d'une piscine de 25m.

Des hôtels privés possèdent des piscines mais leur accès est payant, à l'instar de l'hôtel Baobab Tree à la Corniche, doté d'un bassin de 50m. Des nageurs s'y entraînent périodiquement malgré le coût des séances.