Togo: L'OTR double les recettes budgétaires en six ans

Cinq ans après la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie de modernisation, l'Office Togolais des Recettes (OTR) dresse un bilan positif de ses performances, confirmant sa position comme acteur central de la gouvernance financière du Togo.

Fusion des douanes et des impôts, l'OTR affiche, sur la période 2019-2024, un taux moyen de réalisation des objectifs de recettes de 104 %. Les recettes budgétaires sont passées de 560,5 milliards en 2018 à 1 098,1 milliards de Fcfa en 2024, soit une hausse de 96 %.

Cette performance s'explique notamment par la modernisation et la digitalisation des services fiscaux et douaniers.

Ces outils ont permis une meilleure transparence, un raccourcissement des délais de traitement et un climat fiscal plus attractif.

Du côté des douanes, l'OTR a lancé plusieurs chantiers majeurs dont la dématérialisation des laisser-passer, l'interconnexion régionale avec les systèmes douaniers du Mali et du Bénin ou encore la procédure électronique d'octroi des exonérations.

Ces mesures ont renforcé le contrôle, amélioré la traçabilité des opérations douanières et rendu le commerce extérieur plus compétitif.

Le cadastre et la conservation foncière ont également connu une transformation profonde. La production de titres fonciers a été multipliée par sept, passant de 1 709 en 2018 à 13 684 en 2024, grâce à la numérisation et a création du Guichet foncier unique,

Le délai de traitement des mutations totales est désormais de moins de 6 heures, contre plusieurs jours auparavant - une avancée majeure pour la sécurisation des transactions foncières.

Pour asseoir cette dynamique, l'OTR a investi dans le renforcement des capacités internes, notamment avec la création de l'Institut de Formation Fiscale et Douanière et la formalisation d'une unité mixte impôts-douanes de contrôle.

Avec ces résultats, l'OTR s'affirme comme une institution moderne, efficace et résiliente, au coeur de la mobilisation des ressources intérieures pour soutenir les ambitions de développement du Togo.