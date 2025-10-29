Togo: Entre critiques et attentes autour de Klassou

29 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'élection de Komi Sélom Klassou à la présidence de l'Assemblée nationale mardi suscite de nombreux commentaires.

Si la majorité estime que ce choix s'inscrit dans la continuité institutionnelle, l'opposition, elle, reste largement sceptique - à l'exception de quelques voix plus nuancées.

La députée de l'opposition et secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, estime que l'arrivée de Klassou est un simple jeu de chaises musicales.

« C'est un non-événement pour le peuple qui se bat contre la 5e République, pour l'alternance et pour vivre décemment », a-t-elle affirmé mercredi.

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), coalition à laquelle appartient la CDPA, est également critique. Elle qualifie l'événement de « recyclage des mêmes personnages politiques et administratifs depuis 20 ans ».

Dans l'opposition également, le Comité d'action pour le renouveau (CAR) adopte une position plus mesurée. Son président, Yao Daté, refuse de condamner l'élection de Komi Sélom Klassou, préférant attendre de voir l'action du nouveau président de l'Assemblée.

