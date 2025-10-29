Cameroun: Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025

29 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans un communiqué officiel, le Parti des Démocrates Camerounais (PDC) a fait connaître sa position à la suite de la présidentielle du 12 octobre 2025 et de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Sous la direction de son président national, le Dr Louis-Tobie Mbida, le parti a salué l'expression du suffrage universel tout en insistant sur l'importance cruciale de la transparence du processus électoral et de la confiance des citoyens envers les institutions pour la vitalité de la démocratie.

Fidèle à l'héritage de ses pères fondateurs, dont le premier chef de l'État du Cameroun oriental, André-Marie Mbida, le PDC a rappelé son attachement indéfectible à ses valeurs de vérité et de justice. Le parti, qui incarne une opposition constructive depuis sa relégalisassion en 1991, a lancé un appel solennel au vainqueur du scrutin. Il l'exhorte à oeuvrer dans un esprit de rassemblement national et à placer le bien commun au-dessus des intérêts partisans, afin de répondre aux attentes historiques du peuple camerounais.

Le PDC a par ailleurs exhorté ses militants et l'ensemble de la population à maintenir un calme vigilant et à poursuivre son engagement dans le cadre républicain. L'objectif commun demeure la construction d'un Cameroun plus juste, plus uni et plus prospère. Le message du parti s'est conclu par un rappel de sa devise, un appel à lutter « jusqu'à la mort pour la vérité et la justice », et un vibrant hommage à son emblème, le coq vigilant et courageux.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.