Sénégal: Pape Alé Niang appelle à une action collective sur les droits de retransmission de la CAF

Dakar — Le directeur général de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, a plaidé pour une concertation entre les chaînes publiques africaines, mercredi à Dakar, en vue de trouver une solution durable à la question des droits de retransmission des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF).

"Nous poursuivons les négociations avec les détenteurs de droits, mais il faut qu'en Afrique, nous posions le vrai débat. Peut-être qu'un jour, toutes les chaînes de télévision africaines pourront parler d'une seule voix pour traiter directement cette question avec la CAF", a-t-il déclaré.

Il intervenait lors d'un panel sur le thème "Quels narratifs, quels contenus pour les médias africains ?", organisé dans le cadre des activités du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), qui se poursuit jusqu'au 30 octobre à Dakar.

Le DG de la RTS assure que Sénégal "n'est pas dans une logique d'opposition [...] médiatique pour devenir le leader sur la question des droits de retransmission de la CAF, mais plutôt dans une démarche de dialogue constructif avec les détenteurs de droits audiovisuels".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pape Alé Niang a rappelé que l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) est engagée dans cette perspective.

"Nous nous concertons régulièrement entre directeurs généraux de télévisions publiques, et l'UAR joue un rôle actif dans cette démarche", a-t-il souligné.

Selon Pape Alé Niang, une lettre de contestation commune a été élaborée et partagée entre les chaînes publiques pour faire valoir leurs préoccupations auprès des instances concernées.

"Le Sénégal ne cherche pas à mener seul ce combat, mais il fallait un pays pour initier le processus et déclencher la réflexion", a expliqué Pape Alé Niang.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre médias africains afin de défendre leurs intérêts et garantir un accès équitable aux contenus sportifs continentaux.