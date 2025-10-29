Sénégal: Vers 'une refonte du format audiovisuel national' (Habibou Dia)

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique travaille sur une réforme globale du secteur des médias numériques et audiovisuels, dans la perspective d'une refonte du format audiovisuel national devant consacrer la montée en puissance de la Télévision numérique terrestre (TNT), a annoncé Habibou Dia.

Le mois de décembre va être marqué par la montée en régime de la TNT à travers la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS), "dans la perspective d'une refonte du format audiovisuel national", a déclaré le directeur de la communication.

M. Dia intervenait au cours d'un panel qu'il modérait sur le thème "Régulation et modération des plateformes, médias en ligne et médias classiques", dans le cadre de la première édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), prévue pour se poursuivre jusqu'au 31 octobre à Dakar.

Selon lui, la nouvelle vision du ministère de la Communication repose sur une meilleure formalisation des acteurs du numériques, en intégrant les plateformes en ligne, les Web TV et les distributeurs de contenus dans le champ de régulation.

L'audiovisuel inclut désormais "toutes les technologies de diffusion du son et de l'image. Les Web TV font donc pleinement partie du secteur audiovisuel et devront se conformer à un cahier des charges", a-t-il précisé.

Le directeur de la communication a également insisté sur la différence entre régulation et labellisation, cette dernière visant à "poser des standards de qualité" pour valoriser les médias conformes aux bonnes pratiques.

Dans ce cadre, le ministère de la Communication prévoit la création d'un incubateur pour jeunes reporters, en partenariat avec la Convention des jeunes reporters, afin de favoriser leur insertion professionnelle et l'expérimentation de nouvelles plateformes d'information.

M. Dia a par ailleurs souligné la volonté du gouvernement de renforcer la transparence sur la propriété des médias et de publier une base de données nationale recensant les fréquences, les radios communautaires et les médias en ligne autorisés.

"Nous voulons une cartographie claire, totale et dynamique du paysage médiatique, afin d'assurer la qualité des contenus et le respect du droit à l'information", a-t-il conclu.

Le président de l'Association de la presse en ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, a rappelé le travail en cours sur un projet d'arrêté ministériel portant sur la labellisation des sites d'information en ligne, destiné à distinguer "les véritables organes de presse des simples blogs ou plateformes d'activisme numérique".

M. Faye a expliqué que le futur dispositif vise à instaurer un gage de crédibilité et de confiance auprès du public, dans un contexte marqué par la prolifération des contenus non professionnels sur Internet.

"Il est aujourd'hui urgent d'identifier clairement les journalistes et les médias professionnels, face à la multiplication des acteurs sur le web", a-t-il dit, ajoutant que ce projet prévoit un signe distinctif ou hologramme pour les sites labellisés.

Le président de l'APPEL a précisé que ce texte, en cours d'élaboration en concertation avec le ministère de la Communication, les associations de presse et les éditeurs de médias numériques, imposera aux nouveaux entrants la signature d'un cahier des charges conforme aux normes professionnelles.