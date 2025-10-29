Sénégal: Vers la formalisation de l'Observatoire régional pour la qualité de l'éducation de Matam

Matam — Le gouverneur de Matam a donné son accord de principe pour formaliser, par un arrêté, l'existence d'un Observateur régional pour la qualité de l'éducation, a-t-on appris du coordonnateur de l'antenne régionale de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique (COSYDEP) Bouna Diagne.

"Au cours de nos activités menées dans le cadre de la tournée du directeur exécutif de la COSYDEP, nous avons tenté de redynamiser l'Observatoire régional pour la qualité de l'éducation mis en place depuis 2020. Comme toute structure de ce genre, nous voulons qu'il soit formalisé par un arrêté du gouverneur à l'image de celui de Thiès", a-t-il déclaré.

"Nous avons obtenu un accord de principe du gouverneur, ainsi que celui de l'Inspecteur d'académie", a dit Bouna Diagne, mardi, lors d'une session de renforcement de capacités des acteurs de l'éducation et membres de la COSYDEP à Matam.

Selon M. Diagne, cette instance se veut "un cadre de concertation de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur scolaire, par rapport à différentes thématiques".

L'Observatoire régional pour la qualité de l'éducation de Matam va principalement s'intéresser aux départs massifs des enseignants, qui entrainent un déficit criant de personnel enseignant, plombant ainsi le système éducatif au niveau régional.

"Malgré le déficit, la région enregistre de très bons résultats aux différents examens. Mais cette situation doit être réglée en faisant un plaidoyer pour que les nouveaux arrivants puissent combler le gap du nombre de départs enregistrés. Il faut faire une discrimination positive sur ce point. C'est une problématique que l'Observatoire va prendre à bras-le-corps pour la résoudre", promet Bouna Diagne.

Dans la matinée, Cheikh Mbow et des membres de l'antenne régionale de la COSYDEP ont effectué une visite de terrain dans certaines écoles pour s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire.

Selon Diagne, le constat est le même que celui de l'année dernière, avec des établissements inondés par les eaux du fleuve Sénégal.

Il cite le cas de Diamel, un village de la commune de Matam dont les deux écoles primaires et le collège étaient sous les eaux ou occupés par des familles sinistrées début octobre.

Les cours ont depuis repris dans ce village suite au retrait des eaux.

"Pour les années à venir, il faudra anticiper ce phénomène en identifiant la source du problème, à savoir la brèche qui devra être fermée au niveau de Diamel pour empêcher les eaux d'entrer dans le village", a proposé l'enseignant.

Il a signalé que les discussions de la session de renforcement de capacités du COSYDEP ont porté sur le genre et l'inclusion sociale, qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme que déroule la COSYDEP au niveau des 14 quatorze régions du Sénégal.

Bouna Diagne a souligné que l'antenne régionale à Matam a recommandé à l'Etat de revoir les textes régissant certains types d'exclusion pour pouvoir prendre en charge tous les élèves et enfants en situation de handicap, au même titre que les autres.

"Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont restés dans les maisons et qui ne sont pas pris en charge au niveau des écoles, une problématique qu'il faudra corriger", a conclu M. Diagne.