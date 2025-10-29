Afrique: CAN féminine de football - Des qualifications historiques pour le Cap-Vert et le Malawi

Dakar — Le Cap-Vert et le Malawi se sont qualifiés pour la première fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de football, celle prévue en 2026 au Maroc, où ils vont retrouver, parmi d'autres équipes, les vétérans de l'Afrique du Sud et du Nigeria.

Les Cap-verdiennes ont créé la surprise en battant le Mali aux matchs aller et retour du deuxième tour des préliminaires, le cumul des scores étant de 4 buts à 3.

La participation du Cap-Vert au football international féminin est récente. Après avoir entamé en novembre 2018 les compétitions africaines, la sélection féminine cap-verdienne était quatrième au tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football en 2020. Trois ans plus tard, elle joue la finale de ladite compétition.

Le Malawi a bouclé ses bonnes performances par une victoire sur les demi-finalistes de la CAN 1995, les Angolaises, 2-0.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Malawites seront, avec les Cap-verdiennes, les novices de l'édition 2026 de la CAN féminine.

Le Nigeria, champion d'Afrique en titre et nation la plus titrée avec 10 trophées, a confirmé son statut de favori en éliminant le Bénin avec des scores cumulés de 3 buts à 2, au terme des matchs aller et retour. Les Super Falcons ont participé à toutes les phases finales de la Coupe d'Afrique des nations organisées depuis 1998. Elles n'ont manqué la plus haute marche du podium qu'en 2008 (3e place), 2012 et 2022 (4e place).

L'équipe d'Afrique du Sud, victorieuse de la CAN 2022, est une habituée de cette compétition.

L'Algérie (7 participations), le Burkina Faso (revenu en 2024), le Ghana (14 participations depuis 1991), le Kenya (revenu après dix ans) et le Maroc (5 participations) prendront part à la 14e CAN féminine prévue en mars prochain.

Il en est de même pour le Sénégal (5 qualifications), la Tanzanie (3 participations) et la Zambie (6 participations).