Sénégal: Saint-Louis - Les usagers de la route invités à se conformer davantage aux signalisations

Saint-Louis — Le directeur régional de l'Agence autonome des travaux et de gestion des routes (Ageroute) à Saint-Louis, Papa Diallo Ndiaye, invite les usagers de la route à davantage prendre en compte les messages des panneaux de signalisation, afin d'éviter d'éventuels accidents, "surtout aux alentours des établissements scolaires".

"La route parle et lance des messages auxquels doivent se conformer les usagers pour éviter les cas d'accidents enregistrés surtout aux alentours des établissements scolaires", a dit M. Ndiaye.

Il intervenait mardi au cours d'une cérémonie d'inauguration d'infrastructures routières de sécurisation des écoles Salzmann et Nalla Ndiaye, à Saint-Louis.

Ces infrastructures constituées de passages piétons sécurisés, de ralentisseurs et de panneaux de signalisation adaptés, ont été réalisées grâce au concours de l'ONG Laser et de ses partenaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il y a un code de la route. La route, elle parle", à travers les panneaux de signalisation, qui constituent des notifications de limitation de vitesse, sans compter les interdictions de dépassement qu'il faut respecter.

"Même s'il n'y avait pas de dos d'ânes, les usagers de la route devaient apprendre à respecter ces dispositifs du code de la route", a relevé le directeur régional de l'Ageroute à Saint-Louis.

Papa Diallo Ndiaye a rappelé qu'au niveau des écoles et des zones densément peuplées, la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.

"C'est dans ces zones-là qu'il est le plus recommandé d'installer le dispositif de dos d'âne", même si "maintenant tout le monde demande la réalisation de dos d'âne", a-t-il dit, précisant que les dos d'âne "ne peuvent pas être réalisés partout et [..] sont même prohibés pour les grands axes".

Selon le directeur régional de l'Ageroute, "c'est aux alentours des écoles et des zones densément peuplées qu'on attend de telles réalisations".

"Nous encourageons vraiment ce genre d'initiative que le ministère va accompagner et appuyer", a-t-il indiqué au sujet des infrastructures routières de sécurisation des écoles Salzmann et Nalla Ndiaye.

Le directeur régional de la Planification et président de l'amicale des chefs de services, Souleymane Diop, a salué l'élan communautaire ayant précédé ces réalisations.

Il a invité les automobilistes à faire preuve de prudence et à tenir compte de la sécurité des enfants en passant dans ces environs.