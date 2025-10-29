Burkina Faso: Tour du Fas/6e étape - Le Belge Timmy De Boes s'adjuge l'étape Ouaga-Pô, Paul Daumont garde le maillot jaune

La 6e étape du Tour du Faso, reliant Ouagadougou à Pô sur 144,200 km, a vu le Belge Timmy De Boes s'imposer au sprint. Malgré une longue échappée audacieuse de huit coureurs, dont cinq Burkinabè, le peloton est parvenu à revenir à moins de 10km de l'arrivée. Le Burkinabè Paul Daumont conserve sans peine le maillot jaune de leader.

La caravane du Tour du Faso prenait la direction de Pô ce jour pour la 6e étape, longue de 144,200 km. Sur les 68 coureurs inscrits au début de la compétition, 62 ont pris le départ pour cette course qui s'annonçait rapide, avec trois sprints intermédiaires prévus à Kombissiri, Toécé et Nobéré. Dès les premiers kilomètres, la course fut animée par une bataille intense pour les primes aux points chauds, marquée par la présence remarquée des coureurs locaux. Le premier point Chaud - Kombissiri (39,84km) avec une vitesse moyenne de 42,558km/h, Mahamadi Ilboudo (Équipe Régionale de l'Ouest Burkina), l'a remporté, suivi par le futur vainqueur du jour, Timmy De Boes (Belgique), et Rachid Bouda (Équipe Régionale du Centre).

Au deuxième point chaud à Toécé, (78,04km), Soumaïla Ilboudo (Burkina Faso), s'impose avec une vitesse moyenne de 41,813Km/h devant les Belges Vandyck Niels et Timmy De Boes. Au 3e et dernier point chaud à Nobéré (99,63km), le Burkinabè Soumaila Ilboudo s'impose une nouvelle fois, précédant Wahabou Bouda (Régionale Ouest) et Moucaila Rawendé (Burkina Faso). L'événement marquant de cette étape fut la formation d'un groupe d'échappés à l'approche du dernier point chaud. Huit hommes, dont cinq Burkinabè, ont réussi à s'extirper du peloton pour creuser un écart qui est monté jusqu'à 1 minute 26 secondes à 20km de l'arrivée.

L'échappée était composée d'une alliance stratégique de cinq Burkinabè (Moucaila Rawendé, Soumaïla Ilboudo, Kanhaye Soulama, Issouf Ilboudo, et Wahabou Bouda), de deux Marocains (Essabahi Ibrahim, El Arbaoui Adil) et du Camerounais Steve Auriol Ngueguim. Leur effort fut remarquable, notamment pour les coureurs burkinabè qui, en tête, ont pu mettre la pression sur le peloton et, potentiellement, empêcher les concurrents directs de Paul Daumont (le maillot jaune) de prendre des bonifications. Cependant, l'énergie déployée par l'échappée n'a pas suffi. Malgré une avance d'une minute et 18 secondes à 25km du terme, la détermination du peloton à ne pas laisser filer la victoire d'étape a eu raison des fuyards.

A moins de 10km de Pô, les coureurs étaient de nouveau groupés. C'est donc au sprint massif que l'arrivée fut jugée. Le Belge Timmy De Boes a fait parler sa puissance pour s'imposer en 3h 24min, 15sec soit la vitesse moyenne de 42,296 km/h). Il est suivi sur le podium par son coéquipier Lance De Cabooter et le Marocain Achraf Doghmy. Au classement général, l'opération sauvetage du maillot jaune a été un succès. Paul Daumont conserve son leadership. La compétition se poursuit demain avec la 7e étape, Guiba-Garango, longue de 71,63km la plus courte des épreuves.