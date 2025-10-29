Tunisie: Tunis El Manar - Un modèle d'ouverture et d'excellence reconnu à l'échelle mondiale

L'Université de Tunis El Manar (UTM) s'impose désormais parmi les 700 meilleures universités au monde selon le classement QS et parmi les 800 premières d'après le Times Higher Education 2025. Une double consécration qui confirme son statut de première université tunisienne et maghrébine et consacre son engagement pour l'excellence, l'innovation et la durabilité.

Lors du deuxième Forum de l'Université, le président de l'UTM, Moez Charfa, s'est félicité de ces performances qui traduisent, selon lui, « l'excellence de la communauté universitaire et l'impact concret des partenariats internationaux ». Il a salué le travail des enseignants, chercheurs et étudiants, ainsi que le soutien de la délégation de l'Union européenne et des partenaires institutionnels.

Le professeur Charfa a mis en avant la stratégie ambitieuse de l'université, fondée sur l'innovation et la durabilité. Grâce à ses pôles d'innovation, son pôle étudiant-entrepreneur, son pôle universitaire d'innovation et de technologie et ses hubs dédiés aux étudiants et aux entrepreneurs, l'UTM renforce son rôle d'acteur engagé dans le développement économique, social et environnemental de la Tunisie.

L'université brille également dans les classements mondiaux liés aux Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. Elle figure parmi les 101 à 200 meilleures universités pour l'ODD 4 sur la qualité de l'éducation, progressant de la 40e à la 22e place mondiale. Pour l'ODD 3 relatif à la santé et au bien-être, elle se hisse à la 37e place mondiale, première en Afrique et dans le monde arabe.

« Notre université forme une jeunesse tunisienne ouverte sur le monde, compétente et prête à relever les défis globaux », a affirmé le président Charfa, soulignant que ce forum marque une nouvelle étape dans la coopération entre institutions tunisiennes et européennes. Il a conclu en appelant à poursuivre cette dynamique collective pour bâtir un avenir fondé sur la connaissance, l'innovation et la durabilité.